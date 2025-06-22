Итоги кинофестиваля «Литература и кино»

Главный приз "Гранатовый браслет" XXXI Международного кинофестиваля "Литература и кино", который проходил с 17 по 21 июня в Гатчине Ленинградской области, получила кинокартина "Легенды наших предков" режиссера Ивана Соснина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

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«‎На протяжении пяти дней гатчинцам и гостям столицы Ленинградской области были представлены 54 фильма конкурсной программы, внеконкурсные картины, в том числе киностудии-юбиляра им. М. Горького. <...> Кинокартина "Легенды наших предков" режиссера Ивана Соснина получила награду за лучший фильм фестиваля - Гран-при "Гранатовый браслет". Главный приз кинофестиваля вручил президент кинофестиваля Владимир Грамматиков», — говорится в сообщении.

В 2025 году фильмы оценивало экспертное жюри, в которое вошли Нина Ромодановская, Елена Фисенко, Ольга Акатьева, Андрей Кравчук, Илья Демин и Лев Наумов. Так, приз за лучший полнометражный неигровой фильм был вручен команде картины "Альбидум. История утраченной киноленты" Ирины Уральской. Лучшим короткометражным игровым художественным фильмом стал "Гипноз" Глеба Прохорова. Награду за лучший короткометражный неигровой фильм получила лента "Юрий Арабов и Ольга Катаева. Больше чем любовь", где режиссерами выступили Сергей и Екатерина Тютины. Приз за лучший короткометражный анимационный фильм достался работе "Пердимонокль Станиславского" Дмитрия Лазарева.

Лучшим полнометражным анимационным фильмом-экранизацией была признана картина "Преступление и наказание" Вадима Сотскова. Награду за лучшую мужскую роль получил Евгений Шварц в фильме "Пророк. История Александра Пушкина" Феликса Умарова, а Карине Каграманян была вручена награда за лучшую женскую роль в фильме "День рождения Ба" Армана Марутяна.

Приза за лучший сценарий - адаптацию для кино была удостоена народная артистка РСФСР Лариса Малеванная за сценарий к фильму "Кукольный дом" Ольги Беляевой. Награду за лучший полнометражный игровой детско-юношеский фильм-экранизацию получила команда картины "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" Игоря Волошина. Приз за лучший полнометражный игровой фильм-экранизацию был вручен команде фильма "Семейное счастье" Стаси Толстой. Приз имени Андрея Москвина за лучшую операторскую работу был присужден Михаилу Хасаю за фильм "Пророк. История Александра Пушкина". Наконец, награду за лучший игровой сериал-экранизацию получила команда сериала "Злые люди" Кима Дружинина.

Во время фестиваля также состоялись творческие встречи, мастер-классы и мероприятия деловой программы, которые проходили в киноцентре "Победа", Гатчинском Доме культуры и библиотеках. Впервые на фестивале состоялся питчинг сценариев для детского и семейного кино. В партнерстве с XXXI кинофестивалем "Литература и кино" проходят мероприятия фестивального движения "Книжные маяки России", а именно фестивальный форум-экскурсия "Книжный маяк Гатчины и Ленинградской области".

О фестивале

Первый кинофестиваль "Литература и кино" прошел в Гатчине в 1995 году. Он делает ставку на новейшие экранизации литературных произведений, фильмы о судьбах писателей и о создании литературных шедевров. В 2024 году главный приз "Гранатовый браслет" за лучший фильм фестиваля был присужден кинокартине "Снегирь" Бориса Хлебникова. Киносмотр организован при поддержке администрации Гатчинского муниципального района и правительства Ленинградской области.

С гатчинской землей связана история отечественного кино: в 1896 году в Гатчине частично проходили съемки первой документальной ленты, посвященной восшествию на престол императора Николая II. Всего же в этих местах снято множество документальных, научно-популярных и художественных фильмов.

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