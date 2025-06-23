Бестселлер «Твое сердце будет разбито» получит экранизацию

На ежегодном книжном фестивале "Джейн-фест", посвящённом творчеству умершей в 2023 году красноярской писательницы Анны Джейн (Потапкиной), анонсировали экранизацию её бестселлера "Твоё сердце будет разбито".

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В основе сюжета книги - трогательная и чувственная история о первой любви и о трудностях, с которыми сталкиваются подростки на пути к взрослению.

В 2024 году Джейн была признана самым издаваемым автором, критики хвалили её книгу за тонкий психологизм, настоящие чувства и острый сюжет. Дилогия "Твоё сердце будет разбито" заняла второе место в топе по продажам художественной литературы на популярных маркетплейсах.

В настоящий момент у истории более 6,5 миллиона прочтений, общее число прочтений книг писательницы превышает 30 миллионов.

"Для меня большая честь работать над экранизацией книги, которая так глубоко отзывается в сердцах миллионов читателей. Это история не только о первой любви, но и о том, как подростки справляются с буллингом, одиночеством и поиском себя в непростом мире взрослых. Я хочу, чтобы и на экране она осталась такой же честной, нежной и важной - как первая любовь, которая навсегда", - рассказывает режиссёр Михаил Вайнберг.

"Книги Анны выполняют важную социальную миссию, давая понять подросткам, что они не одиноки, что их видят и понимают, что их проблемы важны. Именно поэтому "Твоё сердце будет разбито" - это бестселлер с рекордными цифрами продаж и огромным количеством фанатов", - говорит главный редактор издательства Сlever и импринта Trendbooks Елена Измайлова.

За производство картины отвечают кинокомпания "Ол Медиа Компани", онлайн-кинотеатр START и "Свердловская киностудия" при поддержке Фонда кино. Премьера запланирована на 2026 год, дистрибьютор - "Атмосфера кино".