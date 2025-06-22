Джоан Роулинг оценила первые эпизоды сериала «Гарри Поттер»

В конце мая компания HBO представила исполнителей главных ролей для будущего сериала «Гарри Поттер». Спустя многие месяцы создание шоу начнётся уже совсем скоро — съёмки первого сезона должны стартовать уже до конца лета.

© Чемпионат.com

Тем временем создательница вселенной Джоан Роулинг уже ознакомилась со сценариями первых двух эпизодов и прокомментировала в своих соцсетях. Писательница осталась довольна увиденным и рассказала, что выступает консультантом проекта, хотя напрямую на сценарий она не влияет.

«Я прочитала сценарии первых двух эпизодов "Гарри Поттера" — они очень, очень хороши! Я не пишу сценарий сама, но я тесно сотрудничаю с чрезвычайно талантливыми писателями».

Сериал «Гарри Поттер» стартует в начале 2027 года вместе с выходом первого сезона — он адаптирует книгу «Гарри Поттер и философский камень». Шоураннером проекта будет сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер.