22 июня сборы фильма «Артек. Сквозь столетия» превысили 100 млн рублей. На достижение этой отметки ленте потребовалось 10 дней — премьера состоялась 12-го числа. Сейчас приключение находится в топе кинотеатральных чатов страны, уступая лишь «Материалистке» и «На деревню дедушке».

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«Артек. Сквозь столетия» рассказывает историю подростка Мити, который переносится на 100 лет назад, в 1925 год, вместе с вожатым Птичкиным – к истокам зарождения пионерского лагеря. Поступки, которые совершают герои, нарушают ход истории и переносят их во времена Наполеона. Здесь им предстоит осознать ответственность за принятые решения, понять истинную ценность своей семьи и важность связи со своими предками.

Главные роли в будущей ленте сыграли Тимофей Попович («Плевако»), Роман Постовалов («Большой побег»), Михаил Галустян («Баба Яга спасает Новый год»), Виталий Гогунский («Универ») и другие актёры. Режиссёрами выступили Карен Захаров и Армен Ананикян, работавшие над «Артек. Большое путешествие».