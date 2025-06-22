Нагиев сыграет главную роль в новом сериале «Санкционер»

Телеканал СТС представил два новых проекта в рамках деловой программы фестиваля "Пилот". В сериале "Санкционер" главную роль сыграет Дмитрий Нагиев, а в "Не в своей тарелке" - Юрий Стоянов, сообщили в пресс-службе канала.

"Канал СТС приступил к съемкам комедийного сериала "Санкционер" - о миллиардере, которому пришлось вернуться в провинциальный город из-за иностранных санкций. Шоураннером проекта выступил Жора Крыжовников, главную роль исполнит Дмитрий Нагиев", - сообщили в пресс-службе.

Также в сериале снимаются Любовь Толкалина, Аглая Тарасова, Марат Башаров, Александр Ильин-старший, Борис Дергачев, Анна Уколова и Николай Шрайбер.

По сюжету Василий Баранов (Дмитрий Нагиев), построивший бизнес за границей, попадает под иностранные санкции и в одночасье лишается всего. Новость застанет его в родном Семиболотске, где он не был почти 30 лет. Василий обращается за поддержкой к семье, но с ним никто не разговаривает. Подумав, что причина кроется в его внезапной бедности, бывший олигарх решает снова разбогатеть, чтобы вернуть уважение отца (Александр Ильин-старший) и бывшей невесты (Любовь Толкалина), а ныне жены мэра (Марат Башаров).

На съемках Нагиев признавался, что Крыжовникову сложно отказать, и вспоминал первый опыт работы с ним.

"Играю первый дубль и слышу смех Жоры. Думаю: вот я молодец. Подхожу, а он мне: "Дмитрий, насмешили. Но нам так не надо". Сыграл снова, возвращаюсь, и он мне говорит: "Вот теперь что-то между тем и этим". Урок? Урок", - рассказал актер в промо-ролике.

Новая роль займет отдельное место в фильмографии Нагиева, считает креативный продюсер Олег Курочкин. "Мы покажем Нагиева таким, каким, с одной стороны, его привыкли видеть, а с другой - давно не видели. Сценарий написан под него, с учетом его харизмы и манеры поведения. В первый же день стало понятно, насколько он попадает в эту роль, насколько точен и органичен в ее исполнении", - рассказал он.

Юрий Стоянов не в своей тарелке

Также канал приступил к съемкам фантастической комедии "Не в своей тарелке" - о жизни инопланетян, застрявших в российской глубинке. Их играют Даша Верещагина, Влад Прохоров и Андрей Пынзару, а землян - участкового Сергея Петровича и тракториста Игоря - Юрий Стоянов и Денис Прытков.

"Наша история про любовь к родной земле, про то, как иногда важно посмотреть на привычный мир другими глазами и полюбить его снова, - говорит продюсер Владимир Верещагин. - Это народная научно-фантастическая комедия, вдохновленная такими хитами,как "Горько!", "Люди в черном" и "Особенности национальной охоты". Здесь и ощущение деревенского уюта, и летних каникул, и праздничного безумия российского гостеприимства. При этом, как принято в научной фантастике, мы соблюдаем законы физики или как минимум опираемся на различные теории".

По словам Стоянова, в сериале ему досталась непростая актерская задача.

"Сыграть человека, который верит в то, во что не верят остальные, - серьезная история, ведь попытка осознать все тайны Вселенной - это путь к сумасшествию. И здесь самое интересное - человеческое, не глобальное, не на уровне сверхзадач жанра, а на уровне исследования конкретной личности", - рассказал он.

Тела инопланетян, говорящих бобров и других существ создает студия компьютерной графики UnitFive ("Последний богатырь", "Чебурашка"). Кроме натурных съемок, сцены пройдут в павильонах, где художники построили футуристичный космолет пришельцев и деревенские интерьеры.

О фестивале

Фестиваль сериалов "Пилот" проходит в Иваново с 19 по 22 июня. Смотр, который позволяет авторам представить проекты ведущим экспертам и игрокам рынка, существует с 2018 года. В попечительский совет смотра входят ведущие представители киноиндустрии. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.