Появились новые кадры триллера «Государственный гимн»

Издание Entertainment Weekly опубликовало новые кадры фильма «Государственный гимн». Премьера криминального триллера состоится 22 августа.

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По сюжету картины, главные герои — официантка Пенни Джо и ковбой Лефти. Они планируют украсть у преступников индейский артефакт и продать за крупную сумму. На их пути встаёт подруга главаря банды Мэнди, которая тоже хочет использовать ценный предмет для своих целей.

© Entertainment Weekly/Lionsgate

© Entertainment Weekly/Lionsgate

© Entertainment Weekly/Lionsgate

© Entertainment Weekly/Lionsgate

Главную роль в ленте сыграла Сидни Суини («Эйфория»). В фильме также снялись Пол Уолтер Хаузер («Тоня против всех»), Зан Маккларнон («Доктор Сон») и Эрик Дэйн («Марли и я»). Режиссёром триллера выступил Тони Тост — один из авторов знаменитого сериала «Покерфейс».