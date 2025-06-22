Опубликованы победители премии Kids’ Choice Awards

38-я церемония вручения наград Kids’ Choice Awards телеканала Nickelodeon состоялась 21 июня 2025 года в Санта-Монике, Калифорния.

Триумфатором в музыкальных категориях стала Сабрина Карпентер, удостоенная трех наград: лучшая новая певица, любимый альбом «Short n’ Sweet» и любимая песня «Taste». Две награды получила SZA, как лучшая певица и за лучшую коллаборацию «Luther» с Кендриком Ламаром. Бруно Марс был назван лучшим исполнителем, Stray Kids - любимой музыкальной группой, Бенсон Бун - лучшим новым певцом, а Селена Гомес и Бенни Бланко выиграли в номинации «любимая вирусная песня» за «Bluest Flame».

В кинономинациях три награды получил фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада»: лучший фильм, лучшая песня из фильма «Defying Gravity» в исполнении Синтии Эриво и Арианы Гранде и лучшая актриса Ариана Гранде. Два приза получил фильм «Minecraft в кино» - лучший актер Джек Блэк (в этот вечер он также удостоился почетной награды «Король комедии») и «лучший надиратель задниц» Эмма Майерс в роли Натали, - а также мультфильм «Моана 2» (Джейсон Момао и Аулии Кравальо как лучшие актеры озвучки). Лучшим мультфильмом стала «Головоломка 2», лучшим кинозлодеем – Джим Керри в роли Доктора Роботника в фильме «Соник 3 в кино».

Рианна стала обладательницей первой в истории премии почетной награды Icon Silver Blimp Award.