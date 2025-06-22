Фильм «28 лет спустя» стартовал с $ 60 млн

По итогам первого уикенда фильм «28 лет спустя» собрал в прокате $ 30 млн в США. Хоррор остаётся на втором месте в местных чартах, уступая лишь ленте «Как приручить дракона».

© кадр из фильма «28 лет спустя»

По всему миру картина собрала $ 60 млн за выходные. При бюджете примерно в $ 60 млн фильму нужно собрать ещё столько же, чтобы начать приносить прибыль. «28 лет спустя» уже стал самой успешной частью серии по сборам в США за дебютные выходные — первая лента дебютировала с $ 10 млн в прокате, а вторая — с $ 9,8 млн.

«28 лет спустя» рассказывает историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Ему предстоит путешествие по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад. Фильм вышел в кино 20 июня. Неофициальная премьера картины в России состоится 28 июня.