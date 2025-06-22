Восемь новых российских сериалов, которые выйдут в 2025 году

В Иванове завершился VII фестиваль российских телесериалов «Пилот». Из 17 шоу, отобранных в основной конкурс, зрителям больше всего полюбилось школьное мокьюментари «Олдскул» с Марией Ароновой, а жюри наградило акушерскую драму Анны Кузнецовой «Дыши» с Мариной Александровой. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает о восьми личных фаворитах фестиваля — в алфавитном порядке.

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Пережив предельно неудачный конкурс в 2024 году, фестиваль «Пилот», похоже, сумел вернуться в прежнее русло. От сомнительной идеи доверить формирование программы людям из индустрии (вместо кинокритика Егора Москвитина предыдущий «Пилот» собирали сценаристы Сергей Минаев и Андрей Золотарев), по всей видимости, все-таки отказались: новым программным директором стала критикесса Мария Токмашева, а первую в истории смотра документальную секцию курировала ее коллега Наталия Григорьева. Эти назначения в каком-то смысле уравновесили гендерную гомогенность состава жюри конкурса игровых сериалов, которые в этот раз оценивали исключительно мужчины: режиссеры Константин Буслов, Александр Велединский, Александр Котт и Петр Тодоровский. Вот некоторые из увиденных ими проектов.

«Дыши», реж. Анна Кузнецова, конкурс игровых сериалов

Где и когда смотреть: в Okko — летом 2025 года

Самым ожидаемым сериалом «Пилота-2025» была акушерская драма «Дыши» — второй крупный проект постановщицы Анны Кузнецовой, чей дебютный полный метр «Каникулы» за полтора года с премьеры на фестивале «Маяк» пришел к практически культовому статусу. Радикального сюжетного поворота, к счастью, не случилось: «Дыши» действительно оказался лучшим шоу смотра (жюри с этим согласилось). В центре сюжета — известная акушерка Лера (Марина Александрова), которая выступает за естественные и мягкие роды (в рамках доказательной медицины). В свои 42 она в одиночку растит троих детей — и при этом умудряется вести крайне успешную карьеру. Однако все рискует измениться, когда она соглашается принять роды у Маши (Дарья Верещагина), молодой любовницы влиятельного бизнесмена Шахова (Петр Буслов). В силу выбранной темы сериал лишен обманчиво спокойной меланхолии, царившей в «Каникулах»: первый эпизод «Дыши» предвещает захватывающие эмоциональные качели, а участие Кузнецовой предполагает тщательную, нюансированную драматургию (сценарий Елены Кондратьевой, Светланы Штебы и Ильи Маланина, собственно, тоже был отмечен жюри).

«Нам покер», реж. Рустам Ильясов, конкурс игровых сериалов

Где и когда смотреть: на Wink — неизвестно

Под конец первого дня конкурсных показов зрители «Пилота» столкнулись с тинейджерским дабл-фичером, где трудные подростки встревают в неприятные истории с криминальным душком — по схеме сериала Бориса Акопова «На автомате». О первом проекте речь пойдет ниже, а вторым стал «Нам покер», в котором акоповское шоу смешалось с «Поедем с тобой в Макао», выдающейся картиной Романа Михайлова про мир петербургского покерного андеграунда. По сюжету трое питерских студентов (Артем Кошман, Тимофей Елецкий и Улан Адамбаев) пытаются организовать собственное подпольное казино, но это, разумеется, выходит им боком. Режиссером «Нам покер» выступил Рустам Ильясов, который снимал первые три сезона отличного сериала «Трудные подростки» — и по сути стоял у истоков того хлесткого пацанского хип-хоп-стилька, что позднее перекочевал в другие тинейджерские шоу (тут он, естественно, тоже присутствует). До высокой планки «Трудных» — по крайней мере, в первой серии — эта буксующая история не допрыгивает, так что инстинктивно тянет сбросить карты (даже несмотря на то, что в руку приходит и дама с валетом — Саша Бортич и Петр Скворцов). Но какой-то кредит доверия у Ильясова точно есть — вероятно, придется его использовать.

«Нормальный», реж. Владислав Иконников, конкурс игровых сериалов

Где и когда смотреть: на Kion — в 2025 году

В прошлом году на «Пилоте» показывали роуд-муви-сериал «Она такая классная», где звезда «Слова пацана» Лев Зулькарнаев играл парня с расстройством аутистического спектра. В этот раз примерно те же люди привезли на смотр драмеди с другим актером из «Слова пацана» в роли парня с РАС, Андреем Максимовым, — и с примерно тем же названием «Он просто чудо» (актуальный вариант — «Нормальный»). Если «Она такая классная» отсылал к «Форресту Гампу», то «Нормальный» снят с явной оглядкой на «Пролетая над гнездом кукушки»: главный герой сериала в исполнении Григория Верника (сам нейротипичный, но растящий нейроотличного сына) по недоразумению попадает в психиатрическую клинику, наводит там шороху, а также заводит дружбу с персонажем Максимова (и певцом Шурой, который феерично изображает самого себя). Первый эпизод производит туманное впечатление: он перегружен сюжетными разветвлениями, но некоторые разрывные шутки и попытка аккуратно подойти к общественно значимой теме слегка перевешивают чашу весов. В общем, действительно нормальный, разве что приз за режиссуру должен был достаться Кузнецовой, а не Владиславу Иконникову.

«Олдскул», реж. Александр Жигалкин и Евгений Шелякин, конкурс игровых сериалов

Где и когда смотреть: на Premier, Start и ТНТ — в 2025 году

Если «Дыши» был очевидным лидером в борьбе за симпатии жюри, то «Олдскул» проявил себя самым убедительным краудплизером смотра — и ожидаемо удостоился приза от зрителей. С одной стороны, это учительское мокьюментари в духе «Начальной школы «Эбботт», а с другой, злой брат «Мамонтов», где добрый дедушка Юрий Стоянов находил общий язык с внучкой подросткового возраста. В «Олдскуле» не слишком добрая Мария Павловна Трифонова (Мария Аронова, награжденная как лучшая актриса), математичка суровой советской закалки, устраивается в «инновационный» лицей на Рублевке (прогимназия «Хорошкола» напоминает прогрессивный колледж из четвертого сезона «Сексуального просвещения» — с учетом, разумеется, российских реалий). Туда только что перевелась ее внучка Настя (Таисья Калинина), с которой они не виделись около десяти лет — после того, как дочь Трифоновой (Надежда Жарычева) оборвала с ней контакты. От привычных методов Мария Павловна отказываться не планирует, но, кажется, придется — если не ради должности, то во имя воссоединения семьи.

«Попадос», реж. Александр Собичевский, конкурс игровых сериалов

Где и когда смотреть: на Kion — в 2025 году

«Нам покер» миксовал «На автомате» с «Поедем с тобой в Макао», а «Попадос» смешивает его с «ЮЗЗЗом» Стаса Иванова (у которого сейчас выходит предположительно недурный «Высокий сезон»). Здешняя троица пэтэушников не такая предприимчивая и не открывает игорных заведений, а всего лишь рассчитывает порезать бесхозный башенный кран на металлолом. В процессе герои Макара Хлебникова, Антона Шокалюка и Шарифбека Закирова становятся случайными свидетелями бандитской стрелки с летальным исходом, после чего за ними начинает охоту главарь местной преступной группировки. Последнего изображает харизматичный Андрей Прытков из сериала «1703» (который российские кинокритики, в том числе автор этого текста, назвали лучшим отечественным шоу 2022-го) — по сути он, как и Антон Кузнецов в «ЮЗЗЗе», тащит груз зрительского интереса в одиночку. Так что хотя бы в смысле кастинга случился один попадос в яблочко.

«Тайный знак», реж. Станислав Светлов, конкурс игровых сериалов

Где и когда смотреть: на ТВ-3 — в телесезоне 2025/2026

После освоения кинематографического наследия девяностых (фильм «Особенности национальной больницы» по сценарию Александра Рогожкина, автора оригинальных «Особенностей…») режиссер Станислав Светлов («Ада») переключился на телевизионную сокровищницу нулевых. Его «Тайный знак» — это ребут одноименного мистического сериала, выходившего на ТНТ 20 лет назад, — про подростков, секты и другие очень странные дела. В новой версии тоже пропадают школьницы, а тинейджеры собираются в тайные общества: ТВ-3 в очередной раз напоминает, что у нас есть канал The CW дома. В актерском составе — Олег Чугунов («Майор Гром: Чумной доктор», «Поедем с тобой в Макао») и Диана Енакаева («Преступление и наказание», «Последний ронин»).

«Фейк», реж. Алексей Кузмин-Тарасов, конкурс игровых сериалов

Где и когда смотреть: в Okko — неизвестно

В детективном триллере «Фейк» звезда «Слова пацана» и «Трудных подростков» Анастасия Красовская играет Риту — молодую учительницу биологии из провинциального лицея. Она ведет сравнительно успешный научпоп-видеоблог, встречается с милым парнем (Эльдар Калимулин), а еще собирается в скором времени переехать в Москву, чтобы вести там научную деятельность. Этим планам, однако, может помешать таинственный киберсталкер-шантажист, который начинает терроризировать девушку — и чьи действия быстро аукаются в офлайне. Тогда Рита решает начать самостоятельное расследование. И хотя перед близкими она делает вид, что все в порядке, тревога стремительно растет (режиссер «Неверных» Алексей Кузмин-Тарасов не отходит от темы женщин на грани нервного срыва). Там, где «Фейк» недобирает в области сценария, он задавливает липкой атмосферой в тонах финчеровской «Девушки с татуировкой дракона» — подчеркнуто мрачных, из-за чего белые волосы героини Красовской, в свою очередь, производят особенно яркое впечатление.

«Черкизон. Ад и Рай новой России», реж. Вадим Ватагин, конкурс документальных сериалов

Где и когда смотреть: в Okko — неизвестно

В этом году у «Пилота» появился документальный конкурс. Победил проект «Арт — это я. Цирк» (скорее всего, из-за дрессировщицы овечек и, собственно, овечек в кадре), а самым ярким был «Черкизон. Ад и Рай новой России» о печально известном рынке, который существовал в Москве в 90–00-х. На фестивале показали только первую серию из трех — с подзаголовком «Рай». В ней самому «Черкизону» уделено не так много внимания: авторы сосредотачиваются на выписывании портрета предпринимателя Тельмана Исмаилова и пейзажа богемной жизни столицы, местом силы которой служил ресторан «Прага». В числе задействованных «говорящих голов» — свидетели и акторы эпохи: певицы Лада Дэнс и Маша Распутина, продюсеры Иосиф Пригожин и Евгений Кобылянский, участник группы «Экс-ББ» Гия Гагуа и многие другие. Зрелище — по ряду причин, в том числе случайных — довольно завораживающее.