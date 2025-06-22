Опубликован тизер сериала «Фейк»

Первую тизер-сцену из сериала «Фейк» обнародовал 21 июня 2025 года онлайн-кинотеатр Okko. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в 8-серийном психологическом триллере о киберсталкинге режиссера Алексея Кузмина-Тарасова исполнили Анастасия Красовская, Полина Ауг, Эльдар Калимулин, Василий Михайлов, Татьяна Струженкова, Анастасия Убоженко и другие.

© скриншот из сериала «Фейк»

В ролике молодая женщина по имени Рита (Красовская) находится дома одна, когда ей в дверь звонит незнакомый мужчина с большим букетом и представляется курьером. Героиня впускает его в дом, но незваный гость начинает к ней приставать и пытается изнасиловать. Когда приезжает полиция, «насильник» заявляет, что Рита сама пригласила его и что они переписывались в соцсетях, после чего предъявляет доказательства. Но Рита уверяет, что это фейковый аккаунт, и она понятия не имеет, кто от ее имени завел страничку, выложил туда фривольные фото и общается с незнакомцами. Но женщине не верит ни полиция, и даже вернувшийся домой муж (Калимулин). Рита понимает, что в окружении слишком много людей, у которых есть весомые причины превратить её жизнь в кошмар, и сама берётся за расследование и поиски киберсталкера.

Сериал «Фейк» был представлен в конкурсной программе VII фестиваля «Пилот». Дата премьеры на Okko будет объявлена позже.