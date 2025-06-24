«Газпром-медиа холдинг» будет создавать кино не только для РФ

"Газпром-медиа холдинг" берет курс в международной стратегии на создание кино, сериалов и других медиапроектов, которые будут интересны не только внутри страны, но и за ее пределами. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель генерального директора "Газпром-медиа холдинга" Борис Ханчалян.

"Раньше мы работали над тем, что покупали иностранный контент и показывали у нас. Но тогда был другой мир. Сейчас все изменилось: есть активные запросы на продажу нашего контента за рубеж. В digital-формате "Газпром-медиа холдинг" имеет большую зону присутствия", - сказал он.

Заместитель гендиректора холдинга также отметил, что российский кинематограф интересен другим государствам, особенно дружественным.