Появился новый постер «Супермена» Джеймса Ганна в духе ретро-фильмов

Джеймс Ганн опубликовал в соцсетях новый постер фильма «Супермен». Свежее промо выполнено в стиле ретрофильмов, в том числе в духе рекламных материалов фильма 1978 года с Кристофером Ривом в роли Супермена.

© Чемпионат.com

Свежий постер

© Постер

Новый «Супермен» станет первым фильмом обновлённой киновселенной DC. Он расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Герою предстоит столкнуться со своими злейшим врагом Лексом Лютором.

Премьера «Супермена» состоится 11 июля. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету, а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»).