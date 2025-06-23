Появились новые кадры фильма «Возвращение в Сайлент Хилл»

В Сети появились свежие кадры фильма «Возвращение в Сайлент Хилл». На них можно увидеть главного героя видеоигры Silent Hill 2 и ленты Джеймса Сандерленда вместе с Марией, одним из важнейших персонажей тайтла.

© Чемпионат.com

Новые кадры фильма

© Кадр из фильма

© Кадр из фильма

«Возвращение в Сайлент Хилл» основано на культовой видеоигре Silent Hill 2 и рассказывает о Джеймсе Сандерленде, который отправляется в туманный город Сайлент Хилл, чтобы найти свою жену Мэри.

Главные роли в проекте сыграли Джереми Ирвин («Боевой конь») и Ханна Эмили Андерсон («Люди Икс: Тёмный Феникс»). За постановку ленты отвечал режиссёр культового фильма «Сайлент Хилл» Кристоф Ган. Премьера фильма ужасов состоится 23 января 2026 года в мировых кинотеатрах, картина также официально выйдет в России.