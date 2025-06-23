Эксперт отметила популярность кинопарка «Москино» у профсообщества

Кинопарк «Москино» продолжает развивать инфраструктуру для проведения съемок. Сейчас отечественным и зарубежным представителям индустрии доступны 24 натурные площадки и четыре павильона на 180 гектарах территории. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Кинопарк пользуется популярностью у профессионального сообщества. Здесь снято уже больше 120 проектов разных форматов. Это 63 сериала, 33 полнометражных фильма и 27 короткометражных картин, клипов и роликов, — отметила Сергунина.

С начала года кинопарк принял более тысячи заявок на проведение съемок в столице, каждая четвертая из них приходится на натурные площадки «Москино».

В рамках проекта «Лето в Москве» для жителей столицы откроют масштабный патриотический лагерь «Молодежь Москвы. Столица. Лето». Его смены пройдут с 28 июня по 4 августа. В лагере соберутся спортсмены, участники патриотических клубов и студенческих организаций, волонтеры и молодые специалисты.

Съемки некоторых сцен продолжения нашумевшего сериала проходили в павильоне «Аэропорт Юрово» кинопарка «Москино» и завершились в конце мая.