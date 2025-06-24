Почему советская экранизация романа «Красное и черное» считается эталонной

23 июня 1976 года на советском телевидении состоялся премьерный показ первой серии фильма Сергея Герасимова «Красное и чёрное». Это была экранизация романа французского писателя Стендаля, по которому мэтр советского кино ранее поставил спектакль со своими студентами во ВГИКе и Театре киноактёра. Фильм принёс широкую известность Николаю Ерёменко — младшему, Наталье Бондарчук и Наталье Белохвостиковой, а вместе с начинающими актёрами в нём снялись Михаил Глузский, Глеб Стриженов и другие знаменитости. Почему советская экранизация считалась выдающейся — в материале RT.

23 июня 1976 года на советском телевидении состоялась премьера многосерийной ленты «Красное и чёрное» по роману Стендаля. Режиссёром выступил народный артист СССР Сергей Герасимов, знакомый зрителям по знаковым фильмам «Молодая гвардия», «Тихий Дон» и «Журналист».

В ленте рассказывается история сына плотника Жюльена Сореля. Образованный, галантный, амбициозный, он пытается преодолеть ограничения, обусловленные происхождением. Герой выбрал карьеру священника, но для завоевания положения в обществе он прибегает к услугам великосветских дам.

Главную роль исполнил начинающий актёр Николай Ерёменко. Женские образы воплотили Наталья Бондарчук, Наталья Белохвостикова и Лариса Удовиченко. Вместе с молодыми артистами Герасимов задействовал в съёмках и мэтров: Михаила Глузского, Вацлава Дворжецкого и Глеба Стриженова (его героя переозвучил другой знаменитый артист старшего поколения — Зиновий Гердт).

От книги — к спектаклю, от спектакля — к фильму

Работать с материалом Стендаля режиссёр начал задолго до премьеры фильма.

«Герасимову в принципе очень нравилось ставить отрывки из «Красного и чёрного» на актёрском факультете ВГИКа ещё с 1940-х годов. Это могло показаться странным, потому что Герасимов — реалист, который снимал фильмы исключительно о советском пространстве и никогда не уходил за границу», — пояснил в беседе с RT киновед, кинокритик Александр Шпагин.

В конце 1960-х Сергей Герасимов поставил «Красное и чёрное» как выпускной спектакль студентов своей мастерской. В нём приняли участие в том числе Николай Ерёменко — младший (Жюльен Сорель), Наталья Бондарчук (мадам де Реналь) и Наталья Белохвостикова (Матильда де ла Моль).

Николая Ерёменко предложение мастера удивило, поскольку он не видел себя в роли Жюльена Сореля. Тогда начинающего артиста убедили слова Герасимова о том, что в дальнейшей профессиональной жизни у многих артистов не будет свободы творчества, которой отличалась студенческая пора.

Однако выпускным спектаклем история адаптации романа не закончилась. Постановка вошла в репертуар Театра киноактёра. А семь лет спустя Сергей Герасимов принялся за экранизацию.

«Передать то, что сказал Стендаль»

Наталья Бондарчук вспоминала, что предложение сыграть образы из Стендаля в кино стало для неё и коллег неожиданным. Ерёменко же отмечал, что был постоянно погружён в художественный мир романа со времён постановки на сцене.

Съёмки заняли около года. Группа работала в павильонах студии имени Горького в Москве, а также выезжала в Ригу и даже на место действия романа — во Францию: в Париж, Безансон и другие города. Хотя Стендаль точно указал ряд ключевых локаций, городок Верьер, где начинается история Жюльена Сореля, — вымышленный, о чём писал сам автор.

Действие фильма дополняет закадровый текст в исполнении Артёма Карапетяна. Авторскую речь сопровождали гравюры времён Стендаля, предоставленные съёмочной группе Государственным музеем изобразительных искусств и художественными хранилищами Франции. Оригинальные графические элементы для кинокартины выполнил народный художник СССР академик Юрий Пименов (одно из его наиболее узнаваемых полотен — «Новая Москва»).

Исторические костюмы создала Элеонора Маклакова, позже удостоенная звания народного художника России, академика Российской Академии кинематографических искусств и американской премии для работников телевидения «Эмми» за фильм «Пётр Великий». Также атмосферу старины поддерживают соответствующие мелодии: в ленту включили музыку французских композиторов XVIII и XIX веков.

Столь скрупулёзный подход к изображению эпохи соответствовал режиссёрскому видению главной задачи проекта.

«Передать то, что сказал Стендаль. Больше я ничего не хочу», — говорил Сергей Герасимов.

Текст романа, подчёркивает Александр Шпагин, мог привлекать Сергея Герасимова благодаря сюжетным ходам, которые не эксплуатировались в советском кино тех времён.

«Похоже, Герасимова притягивал элизиум «Красного и чёрного», переполненный эротическим психологизмом и психологической эротикой, когда герой добивается успеха через сексуальные отношения. Это в советском пространстве действительно было инновационным», — заметил критик.

От фильма — к книге

Стремлению режиссёра сохранить как можно больше черт первоисточника отвечал телевизионный формат ленты: экранизация «Красного и чёрного» предстала перед зрителями в виде мини-сериала из пяти частей. Тем не менее позже картина вышла и на большие экраны — кинотеатральная версия демонстрировалась в двух частях. Материал для показа по телевидению позже перемонтировали в четыре серии.

Критики встретили экранизацию преимущественно благосклонно. Благодатным был сам сюжет: Нина Бялосинская в статье о съёмках ленты для журнала «Советский экран» описывала фильм как историю о талантливом простолюдине, который оказался в жестоком и враждебном мире.

Однако, по мнению Александра Шпагина, историю Жюльена Сореля можно толковать иначе: «Я думаю, что Герасимова привлекало ещё и то, что непонятно, как относиться к герою: он и очень хороший, и очень плохой. А почему? Потому что он не персонаж коллектива. Это было буржуазное, индивидуалистическое осознание. «Красное и чёрное» выстрелило в цель, потому что в середине 1970-х мы уже принимали на себя капиталистические нарративы», — считает критик.

Незамеченным не прошло и стремление Герасимова следовать букве первоисточника, насколько это возможно в разных видах искусства.

«Сценарий уже и камернее романа... Но фильм стремится сохранить главное — моноструктуру романа, разнообразие человеческих связей Жюльена, нарастающую драматичность действия», — отмечала киновед Нина Аносова в статье для газеты «Советская культура».

Литературовед Яков Фрид хвалил авторов за отражение множества подробностей из романа, хотя и считал, что сокращение информации о политической ситуации изображаемого времени усложняет восприятие.

«В целом история жизни Жюльена Сореля в интерпретации «Красного и чёрного» Герасимовым развёрнута умно и содержательно... Она рассказана на языке телекиноискусства по-стендалевски точно и глубоко», — подытоживал критик.

Интересно, что колоссальный успех фильма оказал влияние на карьеру не только молодых артистов, но и их старших коллег.

«Идеально попали в роли Ерёменко и Оболенский, который гениально сыграл епископа. И именно после этой роли Оболенского начинают активно приглашать во множество фильмов. Здесь у него совершенно особая интонация, очень интересная. Ерёменко и так уже был восходящей звездой, но после этого фильма он стал суперзнаменитым и, наверное, секс-символом», — отметил Александр Шпагин.

Как рассказывал Николай Ерёменко, лента вызвала интерес у зарубежных кинопрокатчиков из разных стран. Французские же дистрибьюторы, считал актёр, не стали покупать фильм из принципиальных соображений: якобы они рассудили, что советская картина затмит успех экранизаций местных кинематографистов.

А в Советском Союзе, по воспоминаниям Натальи Бондарчук, выход экранизации вызвал подъём интереса к самому роману.