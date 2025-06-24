Как снимали фильм «Доктор Вера»

Съемки военной драмы «Доктор Вера» о подвиге женщины-врача в оккупированном городе проходили в кинопарке «Москино» зимой. Эпизоды пятисерийного фильма сняли на площадках кинопарка «Уездный город» и «Театр Гонзаги». Режиссер-постановщик картины Аня Мирохина поделилась с «Вечерней Москвой» своими впечатлениями о работе на самой большой и перспективной натурной площадке Европы.

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Как это снимали

Создатели сериала стремились достичь максимальной достоверности во время работы над проектом «Доктор Вера». Максимально реалистичные и детализированные натурные площадки кинопарка «Москино» идеально подошли под задачи, которые поставила перед съемочной группой режиссер.

— Кинопарк «Москино» буквально спас мою картину. До последнего мы не могли найти важнейший объект: провинциальный театр, где немцы устраивают концерт. Мы пересмотрели очень много театров в Москве, Ярославле, Торжке и Твери, но мне ничего не подошло. У нас оставались три смены, и я уже била в набат, потому что объекта не было. И вот мне показали «Театр Гонзаги» в кинопарке. Это было идеальное попадание! Особенно порадовало, что наш съемочный день прошел в тепле и комфорте: за три зимних месяца мы сильно намерзлись в неотапливаемых помещениях. А тут и объект идеальный по внешнему виду, и комфорт, и тепло, и работать удобно. В «Театре Гонзаги» отличная акустика, меня хорошо слышали, — рассказала Мирохина.

Режиссер картины вынашивала идею снять фильм по мотивам одноименной повести Бориса Полевого целых десять лет. Основой литературного произведения, а затем и многосерийного фильма стала реальная история врача Веры Трешниковой, которая в 1941 году осталась единственным медиком в городе.

— Проект «Доктор Вера» в первую очередь рассказывает о героическом поступке женщины. Мой личный опыт позволил мне глубоко проникнуться историей, описанной в повести Полевого, и на целых десять лет экранизация этого произведения стала моей главной целью. Я стремилась показать не только ужасы войны, окутавшие людей тьмой, но и внутренний свет, который помог преодолеть эти невзгоды. Этот фильм — своеобразная притча, гимн жизни, воспевающий ее силу и стойкость, — добавила режиссер.

О чем фильм

По сюжету единственная больница в оккупированном городе находилась под круглосуточным контролем гестапо. Чтобы продолжать выполнять свой врачебный долг, доктор Вера делала вид, что сотрудничает с фашистами, за что горожане осуждали ее, но не знали, что в больнице девушка прячет центр партизанского движения.

Главные роли в сериале исполнили Татьяна Бабенкова, Григорий Чабан, Наталья Рогожкина, Виталий Коваленко. Немецкие актеры Райнер Вагнер и Дирк Мартенс сыграли роли генерала Фон Вайхса и военного врача Шонненберга. В работе над фильмом съемочной группе помогали военные консультанты, историки, реконструкторы и врачи. Под руководством медиков актриса Татьяна Бабенкова училась зашивать раны и делать хирургические надрезы.

Большая часть съемок сериала проходила в Ярославле и Торжке. Больницу, где работает Вера, воссоздали в здании, расположенном на территории подмосковной усадьбы Суханово. Помощь в организации съемок также оказали губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя, министр культуры Тверской области Ксения Олеговна Глинка и администрация города Торжка.

Кинопарк «Москино» — часть проекта Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера, который развивается столичным департаментом культуры. Здесь уже завершен первый этап создания: построены 24 натурные площадки, 4 павильона и 6 объектов инфраструктуры, в числе которых декорации «Центр Москвы», «Москва 1940-х годов», «Витебский вокзал», «Аэропорт Юрово», «Соборная площадь Москвы», «Глухая деревня», «Уездный город», «Ковбойский городок», «Питерский бар» и другие площадки.

Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развиваются правительством столицы в рамках проекта «Москва — город кино». В его структуру входят кинопарк «Москино», Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод «Москино», сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».

В кинопарке «Москино» этим летом пройдут свыше 50 разнообразных мероприятий для детей, в том числе мастер-классы, экскурсии и цирковые выступления. Так, с июня по август юных посетителей ждут незабываемые путешествия в мир кино.