Дэвид Коренсвет рассказал о неудобствах костюма Супермена

Дэвид Коренсвет, исполнитель роли Супермена в одноимённом фильме Джеймса Ганна, премьера которого состоится 11 июля, поделился подробностями о том, каково это - носить культовый костюм.

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В интервью журналу People актёр рассказал, что, несмотря на массу молний, в костюме не предусмотрено ни одной, которая позволила бы быстро сходить в туалет. Обсуждение возможности такой "опции" велось, но реализация оказалась "слишком затратной".

Впрочем, особых мучений Коренсвет не испытывал благодаря костюмеру по имени Скотти, придумывавшему поводы для перерывов и помогавшему быстро переодеваться.

Актёр также признался, что с первой примерки уехал разочарованным, поскольку костюм был ещё не готов, его основой служили синие колготки. За небольшое время Коренсвет набрал около 18 килограммов мышечной массы - до такой степени, что готовый экземпляр оказался ему тесен.

"Супермен" расскажет о ранних годах жизни самого известного криптонца, его поиске места в мире и становлении в качестве героя.

Роли в фильме исполнили Рэйчел Броснахэн (Лоис Лейн), Николас Холт (Лекс Лютор), Нэйтан Филлион (Зелёный Фонарь), Изабела Мерсед (Девушка-ястреб), Эди Гатеги (Мистер Потрясающий), Скайлер Гизондо (Джимми Олсен), Габриела де Фария (Инженер), Нева Хауэлл (Марта Кент), Прюитт Тэйлор Винс (Джонатан Кент) и другие.