Завершились съемки пятого сезона «Пацанов»

Съёмочный процесс пятого сезона сериала «Пацаны» подошёл к концу. Актёр Кэмерон Кроветти, играющий важного персонажа во франшизе, опубликовал в соцсетях фото, а на заднем фото видно телевизор с надписью, что производство пятого сезона завершено.

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Надпись о завершении работы над новым сезоном сериала

© Соцсети

Пятый сезон «Пацанов» выйдет в 2026 году и завершит историю шоу. Зрители остались в восторге от первых трёх сезонов, но четвёртый приняли более сдержанно.

После финала проекта фанатов вселенной также ждут спин-оффы: новый сезон сериала «Поколение «Ви» и сериал про Солдатика и Грозу в 1950-х. Получатся ли они успешными? Вопрос открытый, но фанаты точно получат по любимой вселенной много контента.