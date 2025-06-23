Анимационный фильм «Дикая семейка» выйдет в российский прокат

Анимационный фильм «Дикая семейка» (Sauvages) выпустит 3 июля 2025 года в российский прокат кинокомпания RWV Film. Это новый кукольный проект Клода Барраса – автора анимационного фильма «Жизнь Кабачка», номинированного на «Оскар». Режиссёр вновь обращается к теме детства и экологии.

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По сюжету, юная Керия живёт с отцом на острове Борнео рядом с тропическими лесами. Покойная мать девочки принадлежала к коренному народу пунанов, но Керию это не интересовало, пока в их доме не появилась родня со стороны матери — дед и маленький, но независимый кузен Селаи. Их племя живёт в лесу, но лесозаготовительные компании начали массовую вырубку деревьев, и жизнь племени оказывается в опасности. Керия решает помочь родне и спасти лес.

Народ Пунан – это полукочевая этническая группа, проживающая в тропических лесах Калимантана, в Малайзии и Индонезии. Они являются коренным населением этих районов, известны своим традиционным образом жизни, основанным на собирательстве и охоте. Пунаны ведут борьбу за сохранение своих земель и традиций, противостоя развитию лесозаготовок.

Мультфильм снят в технике стоп-моушн, где каждая сцена снималась по 4 секунды в день. Для этого использовались 10 съёмочных площадок одновременно, а также 100 кукол, включая запасные экземпляры главных персонажей. Для создания звукового фона фильма инженер по звуку провел три недели в лесах Борнео, записывая звуки природы, чтобы достичь максимальной реалистичности в аудиовизуальном восприятии.

Премьера «Дикой семейки» состоялась на Каннском кинофестивале в 2024 году. Фильм уже получил ряд престижных наград и номинаций, включая премию «Магритт» за лучшую оригинальную музыку, номинацию на «Сезар» как лучший анимационный фильм.

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Московская премьера «Дикой семейки» состоится 28 июня в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «Каро.Арт». Мультфильм представит и обсудит со зрителями киновед, продюсер анимационного кино, программный директор российских и международных кинофестивалей Алёна Сычёва.