Фильм «Балерина» уже собрал в России больше, чем «Джон Уик 2»

23 июня сборы фильма «Балерина» превысили 340 млн рублей в России. Лента продолжает занимать лидирующие позиции в отечественных киносетях спустя несколько недель после выхода в прокат.

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Таким образом, «Балерина» уже опередила по сборам оригинального «Джона Уика» и вторую часть серии с Киану Ривзом. Боевик с Аной де Армас постепенно приближается к финальным результатам третьей части, чьи сборы составили 438 млн рублей.

Кассовые сборы серии фильмов «Джон Уик» в России