Стоит ли смотреть анимационную антологию "Хищник: Убийца убийц"

Популярность "Любви. Смерти. Роботов" запустила медленно ползущий хайп на анимационные антологии. "Звездные войны", MCU, more.tv и даже подразделение Sony, ответственное за экранизацию недоразумений бренда PlayStation, - все полезли собирать из того, что было, своего убийцу детища Финчера.

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Оно и понятно - формат ни к чему не обязывает, не требует жесткой привязки к основной продуктовой линейке, в производстве обходится относительно недорого, а в случае коммерческого успеха есть неплохие шансы встать на прибыльные конвейерные рельсы.

Вот и по франшизе "Хищник" в начале месяца вышел сборник с подзаголовком "Убийца убийц", который мы сегодня кратко разберем.

Композиционно проект состоит из трех основных частей, в которых аудиторию знакомят с главными героями и сеттингами - предводительницей викингов в рейде на кривичей, синоби феодальной Японии и пилотом ВВС США на полях сражений Второй мировой войны.

Могущественные яутжа, судя по всему, обуздавшие темпоральные технологии, выдергивают протагонистов из их таймлайнов и собирают на одной гладиаторской арене для вполне понятной и предсказуемой движухи в рамках обычаев расы воинствующих инопланетян.

Вот, собственно, и весь нехитрый сценарный фундамент разворачиваемых событий. Более массивная завязка, возможно, была бы избыточной, так как форма явно превалирует над содержанием.

"Убийца убийц" очень круто поставлен в плане боевой хореографии. По ощущениям, три четверти хронометража приходится на брутальный и изобретательный экшн, за которым интересно наблюдать. Во втором эпизоде, посвященном самурайским разборкам, количество слов сведено к минимуму - звучит только несколько фраз формата "волчьих" пабликов во вступлении и концовке.

В плюс также играет смена декораций и действующих лиц - заснеженные деревянные крепости, замерзшие во льдах, сменяются восточными пагодами в садах цветущей сакуры и театром военных действий XX века.

Аналогичное разнообразие наблюдается и в подходе к созданию сцен сражений - массовые баталии чередуются напряженными дуэлями мечников, а после следует воздушный бой самолетов. Каждый раз уже и без того накаленную обстановку доводит до критических значений появляющийся в качестве третьей стороны конфликта представитель расы хищников.

Забавно, что саму концепцию при этом сложно назвать свежей - она как будто выросла из видеоигр компании Ubisoft, у которой за основу взята For Honor с различными фракциями и последние Assassin's Creed, которые как раз про Скандинавию и Японию. Если визуальные сходства в изображении персонажей понятны в силу использованиях одинаковых исторических источников, то созвучные имена намекают, что, возможно, Дэн Трахтенберг провел немало часов в "Вальхалле".

Продукт в итоге получился занимательный. Смотреть интересно. Радует, что в концовке начали проявляться некие наметки на общность вселенной "Хищника" и франшизный рост. Воины яуджа в охоте на ксеноморфов выступали на поле кроссоверов задолго до того, как это стало мстителифинальным мейнстримом, но без общего "архитектора" терпели неудачи. После двух успешных работ Дэн Трахтенберг имеет неплохие шансы исполнить подобное амплуа.

Со своей стороны можем рекомендовать "Убийцу убийц" к просмотру, благо сегментированный формат не подразумевает просмотр залпом, что точно придется по вкусу аудитории, взращенной в эпоху калейдоскопного тиктока.

Оценка: 3,5 из 5.