«Как приручить дракона» заработал больше $ 350 млн

По итогам второго уикенда фильм «Как приручить дракона» собрал $ 160 млн в США. Картина остаётся лидером проката, обгоняя другой ремейк классического мультфильма, «Лило и Стич», и ленту «Материалистка».

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Общие сборы ленты превысили $ 350 млн — фильм приближается к границе окупаемости, которая составляет около $ 400 млн. Долгосрочным сборам также должны помочь положительные отзывы от зрителей: оценки новинки на киноагрегаторах превышают показатели оригинального мультфильма 2010 года.

Ремейк «Как приручить дракона» рассказывает историю подростка Иккинга, который устал от вечной борьбы его племени викингов с драконами. Внезапно он встречает ящера Беззубика и начинает с ним дружить. С помощью нового друга парню предстоит закончить многолетнюю войну между драконами и викингами.