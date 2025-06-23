Вышел трейлер сериала «50 оттенков брака» с Цапником

Трейлер комедийного сериала «50 оттенков брака» обнародовал 23 июня 2025 года онлайн-кинотеатре Premier. Главные роли в 8-серийном проекте режиссера Георгия Даниелянца («До рассвета», «Прошлым летом») исполнили Светлана Камынина, Ян Цапник, Стас Круглицкий, Владимир Стеклов, Алексей Барабаш, Виктория Маслова и Роман Каграманов

По сюжету, обычная российская семейная пара Андрей (Цапник) и Кристина (Камынина) Коноваловы, погрязшая в рутине и серости прожитых лет, пытается спасти брак, купив курс сексуального воскрешения. С этого момента супруги окунаются в круговорот интимных экспериментов, которые кажутся им странными, смешными, а некоторые даже пугающими. В процессе Коноваловы понимают, что интимная жизнь — это всего лишь часть пазла, и причина их разлада кроется намного глубже.

Премьера «50 оттенков брака» состоится на Premier 25 июня.