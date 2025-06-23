Боевик «Гангстерленд» продлен на второй сезон

Стриминговая платформа Paramount+ сообщила о решении продлить сериал «Гангстерленд» на второй сезон. Шоу занимает второе место по популярности среди проектов онлайн-кинотеатра, уступая только «Землевладельцу».

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Боевик Гая Ричи рассказывает историю о двух враждующих семьях, чьи предприятия размещены по всему миру. Том Харди сыграл роль Гарри да Соузы — преданного решалы, которому поручено защищать одну из семей. Хелен Миррен и Пирс Броснан исполнят роли глав преступной семьи Харриганов – Мейв и Конрада.

Первый сезон «Гангстерленда» вышел в марте, по данным платформы сериал собрал более 26 млн просмотров.