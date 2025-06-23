Опубликован постер созданного ИИ фильма «Чингис-Хан»

26 июня в российский прокат выходит фильм "Чингис-Хан", который позиционируется как "первый полнометражный исторический комикс, созданный искусственным интеллектом".

© кадр из фильма «Чингис-Хан»

Ранее в Москве состоялась большая премьера ленты. Она была отмечена премией "За вклад в развитие ИИ-кинематографа", а до этого получила приз "За лучший сверхдлинный фильм" на AI Film Awards в Каннах в этом году.

Фильм основан на поэме советского литератора Виктора Слипенчука и рассказывает о знаменитом монгольском полководце. Сын автора Михаил руководил проектом в качестве генерального директора, а режиссёром стал Кирилл Калашников.

Трейлер можно посмотреть здесь.