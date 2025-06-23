Несколько крупных голливудских проектов были частично сняты в России – и нередко по инициативе самих актеров.

Так, актриса Мила Йовович, имеющая русские корни, предложила перенести часть съемок «Обители зла: Возмездие» в Россию. В итоге сцены для фильма снимались в московском метро, на Красной площади и даже на Камчатке.

Знаковые роли, которые могли сыграть совсем другие актеры

Фильм «Профессионал» был снят в Санкт-Петербурге. Главный герой приезжает в Северную столицу для заключения сделки, и часть съемок проходила в узнаваемых городских локациях. По рассказам очевидцев, исполнитель главной роли Киану Ривз охотно общался с поклонниками и не отказывал в совместных фото.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.