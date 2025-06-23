Стартовали съемки продолжения драмеди «Ира»

Онлайн-кинотеатр Okko поделился фотографиями со съёмочной площадки продолжения сериала "Ира" (18+), главную роль в котором исполняет звезда дилогии "Неадекватные люди" Ингрид Олеринская.

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Во втором сезоне героиня с фирменной самоиронией расскажет о трудностях, связанных с материнством, взрослением и попытками разобраться в себе, в отношениях и в окружающем мире.

Создатели шоу обещают, что зрителей ждёт всё то, за что они полюбили первый сезон: хлёсткие монологи, резкие повороты сюжета и честный разговор о жизни. Всего в сериале будет 12 серий.

Роли исполнят Светлана Камынина, Андрей Федорцов, Роман Васильев, Максим Стоянов, Иван Купреенко, Лолита Таборко и другие. Режиссёр - Сергей Нотариус ("День семьи").

"Моя героиня предстанет во втором сезоне более взрослой, но её неординарное мышление и нестандартная подача никуда не денутся, скучать точно не придётся. Автор сценария Алим Бесчоков позаботился об актуальных темах и искрометном юморе", - заверяет Олеринская.