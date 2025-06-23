Когда выйдет фильм «Арлан. Решающий раунд»

Компания Base Development представила эксклюзивный фрагмент фильма «Арлан: Решающий раунд» с кульминационной сценой финального боя. Спортивная драма с Никитой Кологривым в одной из главных ролей выйдет в российский прокат 26 июня.

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Главный герой — молодой боксёр Арлан, которого играет действующий спортсмен ММА Еркебулан Токтар. Он отказывается от мечты об Олимпиаде, чтобы спасти больного брата, и оказывается в мире подпольных боёв. Его противник — непобеждённый и опасный Никита Адай в исполнении Кологривого.

Режиссёр картины Даулет Жумабаев называет фильм историей о семье, духе и мужестве. По его словам, бойцовские сцены сняты с особой точностью благодаря спортивному опыту актёров. Кологривый добавил, что сцены боёв в фильме могут конкурировать с лучшими мировыми спортивными боевиками.

Закрытая премьера фильма прошла 6 июня в кинотеатре «Синема Парк Европейский». Картину представили режиссёр и актёры, среди гостей были звёзды спорта и кино.