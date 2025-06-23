Вышел трейлер мелодрамы «Свадьба моей мамы»

Создатели фильма «Свадьба моей мамы» представили официальный трейлер картины перед релизом в кинотеатрах. Лента в жанре комедийной драмы выйдет за рубежом 8 августа, а позже — и в России.

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Сюжет расскажет о трёх сёстрах, которым не везёт в любви. Тем не менее они вновь собираются вместе, чтобы опять выдать замуж свою мать. Главные роли исполнили Скарлетт Йоханссон и Сиенна Миллер, Кристин Скотт Томас и Эмили Бичем

Видео доступно на YouTube-канале Vertical. Права на видео принадлежат CAA Media Finance.

Закрытая премьера фильма состоялась ещё в 2023 году на фестивале в Торонто. Тогда ленту очень прохладно встретили критики (28% «свежести» на Rotten Tomatoes), из-за чего премьеру надолго отложили.