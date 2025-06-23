Что известно о фильме «Плагиатор»

Летом 2025 года в прокат выйдет музыкальный ромком «Плагиатор». Это история об обычном певце-неудачнике, который магическим образом переносится в начало девяностых. Парень понимает, что люди из прошлого ничего не знают о современных музыкальных хитах, и решает их присвоить. Снял «Плагиатора» Антон Мегердичев — автор «Движения вверх», одного из самых кассовых российских фильмов. «Лента.ру» делится трейлером фильма, рассказывает о его сюжете, касте и дате выхода.

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Главное о фильме

Дата выхода

Весной 2024 года стало известно, что съемки «Плагиатора» уже начались, а релиз картины запланирован на будущий год. Точную дату выхода фильма раскрыли в январе 2025-го.

Премьера комедии «Плагиатор» состоится 10 июля 2025 года

За прокат картины отвечает кинокомпания «Атмосфера кино» — именно благодаря ей россияне увидели оскароносную «Анору», «Балерину» с Аной де Армас, отечественные комедии «Постучись в мою Тверь» и «Беспринципные в деревне».

«Кинопоиск» включил «Плагиатора» в список самых интересных российский фильмов, которые выйдут в 2025 году. По данным платформы, премьеру этой музыкальной комедии ждет более тринадцати тысяч человек.

Трейлер

Первый официальный тизер-трейлер к фильму «Плагиатор» появился в январе 2025 года. Второй трейлер опубликовали на YouTube-канале MARS MEDIA в конце апреля.

Помимо этого, 14 февраля команда фильма выпустила специальный промо-ролик, посвященный Дню всех влюбленных. В тридцатисекундном видео главный актер картины Роман Евдокимов рассуждал о том, на что готов настоящий мужчина ради любимой девушки.

Сюжет

Фильм «Плагиатор» — это история обычного парня по имени Егор (Роман Евдокимов). Ему уже тридцать лет, а он так и не добился успеха. Егор мечтает о карьере музыканта, но пока что вынужден за деньги подпевать гостям в караоке. В личной жизни тоже не все гладко — счастью с любимой Юлей (Стася Милославская) мешает ее отец-миллионер (Максим Лагашкин).

Жизнь Егора меняется, когда он находит магический портал в 1991 год в собственном шкафу. Музыкант перемещается на тридцать четыре года в прошлое и попадает в совершенно другой мир. Здесь никто не слышал о современных песнях, ведь они еще просто не написаны. Егор быстро понимает, как использовать это в своих интересах.

Находчивый парень начинает исполнять суперхиты разных лет и выдавать их за свои, чтобы стать звездой

На Егора мгновенно обрушиваются слава, деньги, а вместе с тем и серьезные проблемы. Каждый раз, когда музыкант меняет прошлое, изменяется и привычное ему будущее.

По ходу сюжета Егор перепоет отечественные хиты: в Григория Лепса. Все песни в фильме представят в новых аранжировках, созданных специально для «Плагиатора».

Главной песней фильма станет композиция под названием «Я буду там» — лидер группы Therr Maitz Антон Беляев написал ее специально для фильма

Создатели и производство

О создании этой музыкальной романтической комедии впервые заговорили летом 2023 года. Картину представили на очной защите проектов в Фонде кино, правда, под другим названием — «Гений». В апреле 2024 года стало известно, что съемки фильма уже стартовали, а его название сменили на «Плагиатора».

За производство картины отвечали продюсерские компании «Марс Медиа» и Arna Media при содействии телеканала «Россия 1».

Режиссером картины стал Антон Мегендичев. Ранее он снял спортивную драму «Движение вверх», исторический фэнтези-боевик «Сердце Пармы» и фильм-катастрофу «Метро»

Мегердичев рассказал, что «Плагиатор» — это его первая комедийно-музыкальная работа, и от этого творческий процесс становится только интереснее.

«В нашей истории мы хотим сказать — дорожи и прошлым, и настоящим и меняй свою жизнь здесь и сейчас», — объяснил режиссер.

Над сценарием комедии работали Илья и Светлана Шиловские («Один против всех»), Виталий Боровик («Долгий путь домой»), Максим Амельченко («Мертв на 99%»), Алексей Поляков («Заступники»), Кирилл Петров («Не вместе») и Тимофей Декин («Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»).

Пост оператора картины занял Дмитрий Яшонков — он снимал сериалы «Гурзуф» и «Улетный экипаж», фильм «22 минуты» и две части «Бабушки легкого поведения» с Александром Реввой. В числе продюсеров фильма — Рубен Дишдишян («Пальма 2»), Юлия Иванова («Черная весна»), Арам Мовсесян («Мастер и Маргарита») и другие.

Картину Москве, часть съемочного процесса прошла на столичной киностудии «Мосфильм». Съемки фильма «Плагиатор» завершились 17 июня 2024 года.

Актеры и роли

Роль талантливого и изобретательного «плагиатора» Егора досталась актеру Роману Евдокимову. Ранее актер появлялся в сериалах «Библиотекарь», «Фишер», «Лада Голд» и «Пищеблок», а также играл главного героя в сказочном фильме «Огниво».

Кстати, изначально роль Егора Антон Риваль, известный по сериалу «Актрисы». К началу съемок из актерского состава картины пропал и Сергей Бурунов («Полицейский с Рублевки») — неизвестно, кого именно должен был сыграть актер.

Какие актеры сыграют в фильме «Плагиатор»

Роман Евдокимов («Мажор в Сочи») — Егор;

Стася Милославская («Огонь») — Юля, возлюбленная Егора;

Максим Лагашкин («Жуки») — Артем Андреевич, миллионер, отец Юли;

Марат Башаров («Мастер и Маргарита») — Гарри, ушлый продюсер из девяностых;

Аглая Шиловская («Злой город») — Вера;

Ирина Пегова («Театр в кино: Жил. Был. Дом.») — Нинель;

Виталий Кищенко («Сердце Пармы») — Сергей, художник;

Елена Панова («Дурак») — Яша;

Антон Эльдаров («Библиотекарь») — Валера, звукооператор.

Помимо этого, в каст «Плагиатора» входят Николай Евстафьев («Майор Гром: Игра»), Иван Породнов («Жить жизнь»), Игорь Чернявый («Оффлайн»), Кирилл Папин («Девушки с Макаровым») и другие.