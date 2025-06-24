Что известно о третьем сезоне сериала «Терапия»

Третий сезон сериала «Терапия», 2025 год: что известно о продолжении психологического драмеди
В конце 2025 года на Apple TV+ выйдет третий сезон сериала «Терапия». Это искреннее и трогательное драмеди о психотерапевте, который пытается справиться с утратой любимой. Шоу о том, как важно обращаться за помощью, впечатлило и критиков, и зрителей, удостоилось нескольких номинаций на «Эмми» и «Золотой глобус». «Лента.ру» напоминает, что произошло в первых двух частях «Терапии», раскрывает дату выхода, актерский состав и сюжет нового сезона.
Главное о сериале
- Страна: США
- Оригинальное название: Shrinking
- Жанр: драма, комедия
- Создатели: Билл Лоуренс, Бретт Голдстин и Джейсон Сигел
- Сколько серий: 22 (2 сезона)
- Длительность одной серии: 30-50 минут
- Когда вышел первый сезон: январь 2023 года
- Дата выхода 3-го сезона: 2025 год
- Где смотреть: стриминговый сервис Apple TV+
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 8.1
- В главных ролях: Джейсон Сигел, Харрисон Форд, Криста Миллер, Джессика Уильямс
Дата выхода
Сериал «Терапия» продлили в октябре 2024 года — это произошло всего через два дня после премьеры второго сезона шоу. С тех пор не появилось никаких новостей о дате выхода новых серий. Третий сезон сериала «Терапия» может выйти до конца 2025 года. Точная дата релиза пока неизвестна.
СМИ предполагают, что новый сезон увидит свет в конце 2025 года, однако релиз может сместиться и на начало 2026-го.
Напомним, что между началом съемок второго сезона и его релизом прошло около десяти месяцев. Съемки третьего сезона стартовали в феврале 2025-го — это значит, что продолжение «Терапии» может выйти уже в декабре.
Скорее всего, в третьем сезоне сериала «Терапия» будет 12 получасовых эпизодов, график выхода — один раз в неделю. Посмотреть шоу можно будет на стриминге Apple TV+ (обратите внимание, что сервис не работает в России).
Трейлер
Полноценный трейлер третьего сезона сериала «Терапия» пока не вышел. В октябре 2024 года Apple TV+ сообщил о продлении шоу — тогда же появился и пятнадцатисекундный тизер-трейлер проекта.
Сюжет
«Терапия» — это история о жизни психотерапевта Джимми (Джейсон Сигел). Его мир рушится после того, как любимая жена Тиа (Лилан Боуден) уходит из жизни. Тяжело переживая утрату, психотерапевт выходит из себя и решает отказаться от врачебного этического кодекса. Он начинает говорить пациентам только правду — парадоксально, но такой непрофессиональный подход приносит свои плоды.
Неизвестно, как именно будут развиваться события в продолжении сериала. Создатели шоу позиционируют «Терапию» как трехчастный проект — значит, сюжетные линии Джимми, его коллег и близких вскоре подойдут к концу.
Автор сериала Билл Лоуренс объяснил: первый сезон сериала был о горе, второй — о прощении, а третий будет о способности двигаться вперед. «Люди преодолели главную часть горы, справились со своим горем, научились прощать себя и друг друга», — рассказал он.
О чем были два первых сезона «Терапии»
В первом сезоне главный герой пытался наладить отношения с дочерью Элис (Лукита Максвелл) — из-за потери жены он на какое-то время перестал заботиться о девочке-подростке, перекинув ответственность на свою соседку Лиз (Криста Миллер).
Коллеги Джимми тоже переживали тяжелый период — заботливая Габи (Джессика Уильямс) восстанавливалась после развода, а пожилой циник Пол (Харрисон Форд) пытался рассказать своей повзрослевшей дочери, что ему диагностировали болезнь Паркинсона.
В втором сезоне Джимми столкнулся с последствиями своих решений, а еще встретил Луиса (Бретт Голдстин) — того самого водителя, из-за которого погибла Тиа. Мужчина страдал от чувства вины и в конце сезона чуть не лишил себя жизни. В итоге Джимми спас Луиса от роковой ошибки и наконец смог простить его.
Производство
Драмеди продлили на третий сезон осенью 2024 года. К работе над шоу вернулись Джейсон Сигел, Бретт Голдстин и Билл Лоуренс. Для Джейсона Сигела (он играет главную роль в «Терапии») это не первый сценарный опыт: ранее актер работал над сценарием ромкомов «Немножко женаты» и «Домашнее видео».
Над «Терапией» вновь будут работать Бретт Голдстин и Билл Лоуренс — это они создали один из главных хитов Apple TV+, сериал «Тед Лассо».
Кстати, Бретт Голдстин не только написал сценарий «Теда Лассо», но сыграл одного из главных героев шоу — сурового футболиста Роя Кента. Билл Лоуренс, в свою очередь, писал сценарии для «Клиники» — легендарного ситкома нулевых. Лоуренс работал и над проектами для Apple TV+ — в 2024 году на стриминге вышла его черная комедия «Плохая обезьяна». Джейсон Сигел успел посотрудничать с Apple двумя годами ранее — в 2022-м он сыграл одну из ключевых ролей в музыкальной мелодраме «Небо везде».
После новостей о продлении сериала Билл Лоуренс поблагодарил Apple и Warner Bros. («Терапия» — совместный проект этих компаний) за возможность работать над проектом вместе со своей потрясающей командой.
«Я очень благодарен, что мы можем продолжать создавать это шоу. Только вперед», — заявил он.
Исполнительными продюсерами нового сезона стали Эшли Николь Блэк («Тед Лассо») и Билл Посли («Эта страна»).
Съемки третьего сезона «Терапии» стартовали в Калифорнии в середине февраля 2025-го. Актриса и музыкальный руководитель сериала Криста Миллер рассказала, что для команды шоу было очень важно сохранить прежнюю съемочную локацию.
«После разрушительных пожаров, обрушившихся на Лос-Анджелес, нам было как никогда важно поддержать все пострадавшие сообщества», — объяснила она.
Съемки шоу должны были закончиться в мае 2025-го, но информации о завершении производства пока нет.
Актеры и роли
В третьем сезоне «Терапии» вернутся все ключевые герои из предыдущих сезонов шоу.
В центре истории вновь окажется психотерапевт Джимми Лэрд, которого играет Джейсон Сигел (Маршал Эриксон из ситкома «Как я встретил вашу маму»), и его старший коллега Пол Роудс. К роли страдающего болезнью Паркинсона Пола вернется легендарный Харрисон Форд (Индиана Джонс из одноименной франшизы).
«Мы невероятно рады, что зрители узнают, как сложится жизнь Джимми, Пола, Лиз, Габи, Элис, Шона, Брайана и Дерека, которые продолжат свое трогательное, очень душевное и очень забавное путешествие в третьем сезоне», – Мэтт Чернисс, глава программирования Apple TV+.
Какие актеры сыграют в третьем сезоне сериала «Терапия»
- Джейсон Сигел («Очень плохая училка») — Джимми Лэрд, психотерапевт, который потерял любимую жену;
- Джессика Уильямс («Энтергалактик») — Габи Эванс, коллега Джимми;
- Харрисон Форд («Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда») — доктор Пол Роудс, старший терапевт, коллега Джимми;
- Лукита Максвелл («Поколение») — Элис Лэрд, дочь Джимми, подросток;
- Криста Миллер («Клиника») — Лиз, соседка Джимми;
- Тед МакГинли («Бакстеры») — Дерек, муж Лиз;
- Люк Тенни («Снегопад») — Шон, бывший пациент Джимми. Во втором сезоне переехал в дом Джимми и стал пациентом Пола;
- Майкл Ури («Отец года») — Брайан, лучший друг Джимми, юрист.
На экране появится и один из создателей шоу, Бретт Голдстин («Тед Лассо»). Он вернется к роли Луиса Уинстона — пьяного водителя, из-за которого жена Джимми лишилась жизни. Еще одним значимым героем третьего сезона станет отец Джимми в исполнении Джеффа Дэниэлса («Мужчина в полный рост»).
В продолжении шоу сыграет и Майкл Дж. Фокс («Назад в будущее»). Актер, страдающий болезнью Паркинсона, решил завершить карьеру еще в 2020 году, однако сделал исключение для «Терапии». Роль Фокса пока держится в секрете.