Что известно о третьем сезоне сериала «Терапия»

В конце 2025 года на Apple TV+ выйдет третий сезон сериала «Терапия». Это искреннее и трогательное драмеди о психотерапевте, который пытается справиться с утратой любимой. Шоу о том, как важно обращаться за помощью, впечатлило и критиков, и зрителей, удостоилось нескольких номинаций на «Эмми» и «Золотой глобус». «Лента.ру» напоминает, что произошло в первых двух частях «Терапии», раскрывает дату выхода, актерский состав и сюжет нового сезона.

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Главное о сериале

Страна: США

США Оригинальное название: Shrinking

Shrinking Жанр: драма, комедия

драма, комедия Создатели: Билл Лоуренс, Бретт Голдстин и Джейсон Сигел

Билл Лоуренс, Бретт Голдстин и Джейсон Сигел Сколько серий: 22 (2 сезона)

22 (2 сезона) Длительность одной серии: 30-50 минут

30-50 минут Когда вышел первый сезон: январь 2023 года

январь 2023 года Дата выхода 3-го сезона: 2025 год

2025 год Где смотреть: стриминговый сервис Apple TV+

стриминговый сервис Apple TV+ Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 8.1

7.7 и 8.1 В главных ролях: Джейсон Сигел, Харрисон Форд, Криста Миллер, Джессика Уильямс

Дата выхода

Сериал «Терапия» продлили в октябре 2024 года — это произошло всего через два дня после премьеры второго сезона шоу. С тех пор не появилось никаких новостей о дате выхода новых серий. Третий сезон сериала «Терапия» может выйти до конца 2025 года. Точная дата релиза пока неизвестна.

СМИ предполагают, что новый сезон увидит свет в конце 2025 года, однако релиз может сместиться и на начало 2026-го.

Напомним, что между началом съемок второго сезона и его релизом прошло около десяти месяцев. Съемки третьего сезона стартовали в феврале 2025-го — это значит, что продолжение «Терапии» может выйти уже в декабре.

Скорее всего, в третьем сезоне сериала «Терапия» будет 12 получасовых эпизодов, график выхода — один раз в неделю. Посмотреть шоу можно будет на стриминге Apple TV+ (обратите внимание, что сервис не работает в России).

Трейлер

Полноценный трейлер третьего сезона сериала «Терапия» пока не вышел. В октябре 2024 года Apple TV+ сообщил о продлении шоу — тогда же появился и пятнадцатисекундный тизер-трейлер проекта.

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Сюжет

«Терапия» — это история о жизни психотерапевта Джимми (Джейсон Сигел). Его мир рушится после того, как любимая жена Тиа (Лилан Боуден) уходит из жизни. Тяжело переживая утрату, психотерапевт выходит из себя и решает отказаться от врачебного этического кодекса. Он начинает говорить пациентам только правду — парадоксально, но такой непрофессиональный подход приносит свои плоды.

Неизвестно, как именно будут развиваться события в продолжении сериала. Создатели шоу позиционируют «Терапию» как трехчастный проект — значит, сюжетные линии Джимми, его коллег и близких вскоре подойдут к концу.

Автор сериала Билл Лоуренс объяснил: первый сезон сериала был о горе, второй — о прощении, а третий будет о способности двигаться вперед. «Люди преодолели главную часть горы, справились со своим горем, научились прощать себя и друг друга», — рассказал он.

О чем были два первых сезона «Терапии»

В первом сезоне главный герой пытался наладить отношения с дочерью Элис (Лукита Максвелл) — из-за потери жены он на какое-то время перестал заботиться о девочке-подростке, перекинув ответственность на свою соседку Лиз (Криста Миллер).

Коллеги Джимми тоже переживали тяжелый период — заботливая Габи (Джессика Уильямс) восстанавливалась после развода, а пожилой циник Пол (Харрисон Форд) пытался рассказать своей повзрослевшей дочери, что ему диагностировали болезнь Паркинсона.

В втором сезоне Джимми столкнулся с последствиями своих решений, а еще встретил Луиса (Бретт Голдстин) — того самого водителя, из-за которого погибла Тиа. Мужчина страдал от чувства вины и в конце сезона чуть не лишил себя жизни. В итоге Джимми спас Луиса от роковой ошибки и наконец смог простить его.

Производство

Драмеди продлили на третий сезон осенью 2024 года. К работе над шоу вернулись Джейсон Сигел, Бретт Голдстин и Билл Лоуренс. Для Джейсона Сигела (он играет главную роль в «Терапии») это не первый сценарный опыт: ранее актер работал над сценарием ромкомов «Немножко женаты» и «Домашнее видео».

Над «Терапией» вновь будут работать Бретт Голдстин и Билл Лоуренс — это они создали один из главных хитов Apple TV+, сериал «Тед Лассо».

Кстати, Бретт Голдстин не только написал сценарий «Теда Лассо», но сыграл одного из главных героев шоу — сурового футболиста Роя Кента. Билл Лоуренс, в свою очередь, писал сценарии для «Клиники» — легендарного ситкома нулевых. Лоуренс работал и над проектами для Apple TV+ — в 2024 году на стриминге вышла его черная комедия «Плохая обезьяна». Джейсон Сигел успел посотрудничать с Apple двумя годами ранее — в 2022-м он сыграл одну из ключевых ролей в музыкальной мелодраме «Небо везде».

После новостей о продлении сериала Билл Лоуренс поблагодарил Apple и Warner Bros. («Терапия» — совместный проект этих компаний) за возможность работать над проектом вместе со своей потрясающей командой.

«Я очень благодарен, что мы можем продолжать создавать это шоу. Только вперед», — заявил он.

Исполнительными продюсерами нового сезона стали Эшли Николь Блэк («Тед Лассо») и Билл Посли («Эта страна»).

Съемки третьего сезона «Терапии» стартовали в Калифорнии в середине февраля 2025-го. Актриса и музыкальный руководитель сериала Криста Миллер рассказала, что для команды шоу было очень важно сохранить прежнюю съемочную локацию.

«После разрушительных пожаров, обрушившихся на Лос-Анджелес, нам было как никогда важно поддержать все пострадавшие сообщества», — объяснила она.

Съемки шоу должны были закончиться в мае 2025-го, но информации о завершении производства пока нет.

Актеры и роли

В третьем сезоне «Терапии» вернутся все ключевые герои из предыдущих сезонов шоу.

В центре истории вновь окажется психотерапевт Джимми Лэрд, которого играет Джейсон Сигел (Маршал Эриксон из ситкома «Как я встретил вашу маму»), и его старший коллега Пол Роудс. К роли страдающего болезнью Паркинсона Пола вернется легендарный Харрисон Форд (Индиана Джонс из одноименной франшизы).

«Мы невероятно рады, что зрители узнают, как сложится жизнь Джимми, Пола, Лиз, Габи, Элис, Шона, Брайана и Дерека, которые продолжат свое трогательное, очень душевное и очень забавное путешествие в третьем сезоне», – Мэтт Чернисс, глава программирования Apple TV+.

Какие актеры сыграют в третьем сезоне сериала «Терапия»

Джейсон Сигел («Очень плохая училка») — Джимми Лэрд, психотерапевт, который потерял любимую жену;

Джессика Уильямс («Энтергалактик») — Габи Эванс, коллега Джимми;

Харрисон Форд («Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда») — доктор Пол Роудс, старший терапевт, коллега Джимми;

Лукита Максвелл («Поколение») — Элис Лэрд, дочь Джимми, подросток;

Криста Миллер («Клиника») — Лиз, соседка Джимми;

Тед МакГинли («Бакстеры») — Дерек, муж Лиз;

Люк Тенни («Снегопад») — Шон, бывший пациент Джимми. Во втором сезоне переехал в дом Джимми и стал пациентом Пола;

Майкл Ури («Отец года») — Брайан, лучший друг Джимми, юрист.

На экране появится и один из создателей шоу, Бретт Голдстин («Тед Лассо»). Он вернется к роли Луиса Уинстона — пьяного водителя, из-за которого жена Джимми лишилась жизни. Еще одним значимым героем третьего сезона станет отец Джимми в исполнении Джеффа Дэниэлса («Мужчина в полный рост»).

В продолжении шоу сыграет и Майкл Дж. Фокс («Назад в будущее»). Актер, страдающий болезнью Паркинсона, решил завершить карьеру еще в 2020 году, однако сделал исключение для «Терапии». Роль Фокса пока держится в секрете.