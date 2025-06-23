Фильм открытия Каннского фестиваля покажут в России

7 августа компания RWV Film выпустит в российский прокат фильм открытия 78-го Каннского кинофестиваля "Рецепт счастья" (Partir un Jour / "Уехать однажды", 18+) - оду любви, музыке и гастрономии.

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Дебютная полнометражная картина Амели Боннен родилась из одноимённой короткометражки 2021 года, которая пользовалась большим успехом на французских фестивалях.

По сюжету успешный шеф-повар Сесиль (популярная певица Жюльет Армане) счастлива замужем и собирается исполнить мечту, открыв собственный ресторан в Париже, но вынуждена вернуться в родную деревню. Здесь она встречает старую любовь (обладатель премии "Сезар" Бастьен Буйон) и начинает сомневаться в правильности своих решений.

Роли в фильме исполнили Франсуа Роллан, Тевфик Жаллаб, Доминик Блан, Пьер-Антуан Биллон, Амандин Девасме.

Особую роль играет саундтрек, состоящий из популярных французских мелодий разных лет.

"Меня поражает, что музыка стала неотъемлемой частью нашей жизни. Она формирует своего рода общий фундамент или даже мост между людьми одного поколения. Они могут быть абсолютно разными, но, скорее всего, у них найдется хотя бы одна общая песня. Именно поэтому я выбрала популярные композиции - потому что это коллективная история. Хиты связаны с воспоминаниями", - рассказывает Боннен о своей работе.