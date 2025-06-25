Что известно о грядущем кинофестивале в Карловых Варах

Остается девять дней до открытия 59-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Объявлено, что его почетным гостем станет выдающийся шведский актер театра и кино Стеллан Скарсгард - ему будет вручен приз "Хрустальный глобус" за вклад в мировое кино.

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Актер лично представит свой новый фильм "Сентиментальная ценность", получивший Гран-при на недавнем Каннском кинофестивале. Кроме того, награду президента Карловарского фестиваля получит актриса Вики Крипс, обладательница Европейской кинопремии за лучшую женскую роль в байопике "Корсаж". В ее честь фестиваль покажет фильм "Люби меня нежно".

Президентская награда фестиваля будет вручена также американской актрисе Дакоте Джонсон - она представит гостям фестиваля два своих последних фильма: романтическую комедию "Сплитсвилль" и комедию "Материалисты".

На церемонии открытия фестиваля премией его президента будет награжден и американский актер Питер Сарсгаард, обладатель Кубка Вольпи Венецианского фестиваля, номинант премий "Золотой глобус" и "Эмми".

Еще в начале июня были объявлены 11 конкурсных фильмов, которым предстоит соревноваться за обладание "Хрустального глобуса". Сегодня стал известен и двенадцатый конкурсный фильм - иранская независимая драма Bidad режиссера Сохейла Бейраги о молодой певице, бросившей вызов запрету для иранских женщин выступать на публике - вопреки религиозным законам героиня фильма решается петь на улицах, она становится звездой у молодого поколения.

Режиссер фильма еще на стадии съемок подвергался нападкам властей, и фестиваль до последних дней держал в секрете участие его картины в конкурсной программе, чтобы создатели фильма могли безопасно покинуть страну.

Фестиваль в Карловых Варах был создан почти одновременно с Московским кинофестивалем и долгое время был его побратимом, выходил раз в два года в очередь с ММКФ. С 1994 года проводится ежегодно. Сегодня это один из самых авторитетных мировых кинофестивалей.