Почему весь мир ждет премьеру нового «Супермена»

11 июля в мировой прокат выйдет «Супермен» Джеймса Ганна — первый фильм обновленной киновселенной DC Comics, которая опять начинает с нуля, то есть, с перезапуска приключений своего самого известного героя. У Супермена вновь новое лицо — теперь его играет Дэвид Коренсвет. О том, какие еще сюрпризы приготовил режиссер «Стражей Галактики», рассказывает материал «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Дата выхода: 11 июля

11 июля Страна: США

США Продолжительность: 2 ч 2 мин

2 ч 2 мин Режиссер: Джеймс Ганн

Джеймс Ганн В ролях: Дэвид Коренсвет, Рэйчел Броснахэн, Николас Холт, Прюитт Тейлор Винс, Милли Олкок

О чем фильм «Супермен»?

Неуязвимый по нашим меркам житель планеты Криптон по имени Кал-Эл вновь совершил аварийную посадку на Земле. Однако никакого трагического пролога о гибели далекой планеты в новом фильме про Супермена не будет. В начале сюжета он уже принял имя Кларк Кент и работает журналистом в редакции газеты Daily Planet в городе Метрополисе. Он уже влюблен в свою коллегу Лоис Лейн, которую не привлекает демонстративно зажатый Кларк Кент, зато совершенно покорил отважный Супермен с его твердым взглядом и набриолиненным коком. Деятельность пришельца-супергероя, разумеется, нравится не всем, и консолидирующей силой для злодеев экранной вселенной хочет стать доктор Мориарти DC Comics по имени Лекс Лютор. У Лютора нет никаких сверхспособностей, зато он дьявольски умен, так что Супермену предстоит столкнуться с самыми разнообразными противниками — например с огнедышащим кайдзю типа Годзиллы.

Кто сыграл главные роли?

В Кларка Кента перевоплотился Дэвид Коренсвет, для которого прежде самой известной работой был сериал «Голливуд» Райана Мерфи. Режиссера Джеймса Ганна актер сразил другим своим образом — безымянного соблазнителя главной героини в «Пэрл» Тая Уэста.

Легко заметить, что Коренсвет очень похож на Кристофера Рива, звезды первых фильмов о Супермене. Конечно, предыдущий исполнитель роли Кларка Кента Генри Кавилл тоже был подобран, очевидно, благодаря точеному подбородку и умению непроницаемо смотреть в упор. Во взгляде Коренсвета очевидно больше человеческого тепла, на которое режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн всегда делает особую ставку.

Земного папу Кларка Кента сыграл внушительный Прюитт Тейлор Винс. Лоис Лейн стала Рэйчел Броснахэн — звезда «Удивительной мисс Мейзел», и этим все сказано. Наконец, для Николаса Холта «Супермен» продолжит серию громких ролей, начатую «Безмолвным братством», «Носферату» и «Присяжным номер два». В фильме Ганна он сыграл Лекса Лютора — бритоголовый суперзлодей выглядит в этом исполнении по-настоящему жутко. Достичь нужного эффекта было непросто — прежде Лютора уже играли Джин Хэкмен, Кевин Спейси и Джесси Айзенберг. Последнего многие сочли единственным украшением «Бэтмена против Супермена» Зака Снайдера.

Очевидно, что Лютор Холта не потеряется на этом параде патологических безумцев, хоть и получился предательски похожим на главного героя игровой серии Hitman.

В мире нового «Супермена» заглавный персонаж — не единственный супергерой, а, в лучшем случае, первый среди равных. Кроме самого Кларка Кента, на экране появятся Нэйтан Филион в роли Зеленого фонаря, Милли Олкок в роли Супергерл, Хокгерл в исполнении Изабелы Мерсед и Рик Флэг-старший, которого сыграет Фрэнк Грилло. Ранее Фрэнк дарил Флэгу лишь свой голос — в мультсериале «Монстры-коммандос».

Как создавался новый «Супермен»?

В 2022 году студия Warner Bros. позвала Джеймса Ганна возглавить очередную перезагрузку киновселенной DC Comics. Эксперименты Зака Снайдера, начатые «Человеком из стали», были признаны неудачными, а Ганн — автор флагманского проекта Marvel «Стражи Галактики», то есть человек, умеющий работать с предлагаемым материалом. Официально Ганн значится креативным директором «Вселенной DC». В этом качестве он отменил несколько запланированных проектов, уволил Генри Кавилла с поста Супермена и вскоре заявил, что поставит новый фильм про криптонца самостоятельно. Позднее выяснилось, что на этот шаг его уговорили продюсеры.

Ну а вернуть Супермену трусы поверх трико Ганна уговорил уже Коренсвет. По мнению актера, в таком виде инопланетянин похож на земного рестлера, а следовательно внушает больше доверия обывателям.

Ганн говорит, что во время работы над концепцией фильма и сценарием вдохновлялся не только комиксами из серии «Супермен: Все звезды», но и мультсериалами о своем герое. Таким образом, режиссер остается верен себе, полагая, что стагнирующий мир хай-тек-кинокомиксов спасет лишь возвращение в аналоговую реальность. Таким же образом своего зрителя завоевывали и «Стражи» с их пленочными микстейпами. Кроме того, Ганн впервые вывел на экране Крипто — белоснежного пса Супермена, обладающего всеми навыками хозяина. Что тут скажешь: спасибо, что не кот.

Съемки начались в символический день рождения Супермена — 29 февраля 2024 года. Среди локаций, выбранных Ганном — Шпицберген (здесь снимали арктическую штабквартиру Супермена Цитадель одиночества), студия Trilith в Атланте, а также Цинциннати. По словам создателей, бюджет фильма составил 255 миллионов долларов.

Что о «Супермене» говорят создатели?

Какие бы то ни было детали сюжета новой картины до премьеры держат в секрете. Тем не менее, Ганн кое в чем признался. Например, в фильме есть 12-минутная сцена разговора Кларка и Лоис, снятая под впечатлением от фильма Говарда Хоукса «Его девушка Пятница». Создавая нового Супермена, режиссер, по его словам, хотел получить на выходе эмоционально теплого персонажа, которого захочется обнять. Кроме того, обещаны карманные вселенные, которые фигурировали в мультфильмах сороковых, но в кино еще не появлялись.

Когда выйдет «Супермен»?

11 июля картина выйдет в прокат, ознаменовав собой совершенно новый виток киновселенной DC Comics. Спустя неделю или две познакомиться с работой Ганна наверняка смогут и российские зрители — фильм наверняка выйдет в параллельный прокат.