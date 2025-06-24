Вышел трейлер хоррора «Орудия» с Джошем Бролином и Джулией Гарнер

В Сети появился очередной трейлер фильма "Орудия" (Weapons, 18+) - одного из самых ожидаемых хорроров 2025 года. Новый проект режиссёра Зака Креггера ("Варвар") выйдет в мировой прокат 8 августа.

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Лента расскажет о загадочном исчезновении детей в городке Мэйбрук - 17 человек посреди ночи выходят из дома и пропадают без следа. Все они оказываются учениками миссис Ганди (Джулия Гарнер), которая становится для родителей главной виновницей произошедшего. Пока одни взрослые пытаются выяснить, что же случилось и где искать детей, другие шокируют город безумными поступками.

"В этой истории многие люди умирают очень странным образом. И вы не прочитаете об этом в газетах", - говорит голос мальчика за кадром.

Картина описывается как хоррор со сложной структурой, построенной на множестве разветвлённых сюжетных линий в духе "Магнолии" Пола Томаса Андерсона.

Роли в фильме также исполнили Джош Бролин, Олден Эренрайк, Бенедикт Вонг, Остин Абрамс, Джун Рафаэль и другие.

Режиссёр и сценарист Зак Креггер - в недавнем прошлом талантливый комик (шоу "Самые белые парни, каких вы знаете") - ныне считается одним из наиболее перспективных хоррормейкеров. Именно ему доверена новая адаптация игры Resident Evil ("Обитель зла"), премьера которой ожидается в 2026 году.