Режиссер Шэйн Медоуз снял первый полнометражный фильм за 17 лет

Британский режиссёр Шэйн Медоуз, известный по культовому фильму "Это - Англия" (This is England) и последовавшими за ними тремя мини-сериалами с тем же заголовком, завершил съёмки нового фильма Chork* - первой полнометражной работы за 17 лет.

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Как сообщает издание Variety, картина расскажет о двух приёмных детях - 15-летнем Ките и 11-летней Эни, которые сбегают из дома в поисках лучшей жизни и отправляются в путешествие по восточному побережью Британии.

Сценарий ленты Медоуз написал совместно с Джеком Торном ("Переходный возраст"), который в настоящий момент работает над масштабным проектом Сэма Мендеса, посвящённом The Beatles.

Фильм выйдет в зарубежный прокат в 2026 году, точная дата будет объявлена позже.

*Английским словом chork (chopsticks + fork) обозначается хитрый столовый прибор, совмещающий вилку с палочками для еды.