Рецензия на сериал «Фейк»

Оценка: 7 из 10

© Постер

Премьера первой серии сериала «Фейк» состоялась в конкурсной программе седьмого фестиваля «Пилот» в Иваново. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатреOkko в 2025 году. Режиссёр: Алексей Кузмин-Тарасов. В ролях: Анастасия Красовская, Полина Ауг, Эльдар Калимулин, Василий Михайлов и другие.

«Фейк» — злободневный детективный триллер студии Original Productions про интернет-троллинг и киберсталкинг, от которого не защищён ни популярный ютубер с миллионной аудиторией, ни микроблогер со своим telegram-каналом на пару тысяч подписчиков. Шоураннерами и авторами идеи выступают Сергей Левитан («Урок») и Артём Соловьёв («Бесит»). И это взрослый, откровенный и злой ответ Okko своим же прошлогодним «Мамонтам».

Режиссёр «Неверных» Алексей Кузмин-Тарасов продолжает рассказывать истории внешнее непоколебимых, уверенных в себе женских персонажей, которых одолевают демоны как вокруг, так и в душе. Молодая учительница старшей школы Рита — востребованный биолог и талантливый педагог. Её ждут в Москве, а ещё у неё есть свой видеоблог, где она рассказывает о фикусах и всяком фотосинтезе. Периодически она получает тревожные сообщения, дикпики и даже угрозы от незнакомцев в сети. Но девушка к этому относится легко: интернет полон извращенцев и психов, своим вниманием их кормить нельзя. Однако вскоре киберсталкинг прорывается в реальность, и Рита уже не чувствует себя в безопасности. Маньяк — кто-то из её окружения, и он готов на всё, чтобы удержать Риту от переезда в Москву.

Главную роль сыграла вечно молодая Анастасия Красовская, которую запросто можно спутать с учениками самой Риты. Героиня живёт с гражданским мужем (Эльдар Калимулин), с которым у них странные, но тёплые и доверительные отношения. Он тоже не хочет, чтобы Рита уезжала, но если маньяком окажется самый близкий человек для героини — это скорее разочарует, хочется какого-то совершенно неожиданного поворота событий. Сериал держит в напряжении, снят он в холодных тонах, чем-то напоминает «Герду», открывшую актрису Красовскую и, как видим, задавшую вектор интересующих её образов. В пилоте есть недочёты и шероховатости, но в целом проект интригует и цепляет заданной проблематикой.