Режиссер рассказал о работе над первым фильмом, созданным с помощью ИИ

Бюджет фильма, созданного с помощью ИИ, примерно в 600 раз меньше, чем у голливудского блокбастера, но есть свои сложности, сообщил НСН Кирилл Калашников.

В скором будущем каждый человек сможет создать собственный фильм с помощью нейросетей, поэтому будущее кинематографа за режиссерами и сценаристами, которые также умеют работать с искусственным интеллектом. Об этом в интервью НСН рассказал режиссер Кирилл Калашников, создавший первый в мире полнометражный фильм, сгенерированный нейросетями.

Картина «Чингис-Хан» выходит в российский прокат с 26 июня. Сюжет основан на одноименной поэме Виктора Слипенчука. В 2025 году картина получила приз, как «Лучший полнометражный фильм, созданный ИИ» на фестивале AI Film Awards Cannes. Калашников отметил, что создатели проекта несколько раз начинали все с нуля.

- Долго ли разрабатывалась идея проекта и создавался сценарий? Что было самым сложным в этой работе?

- Работа заняла девять месяцев. Поскольку это фильм по поэме, сценарий особо не требовался, нужна была режиссерская версия, ее мы готовили около месяца. Поскольку технологии все время идут вперед, мы начинали делать фильм с нуля три раза. Технология быстро устаревает. Когда мы дошли до финала, захотелось снова весь фильм переделать, но решили, чтобы остаться первыми в мире, кто сделал полный метр, все-таки показать картину на большом экране. Пусть к ней относятся как к ламповому историческому комиксу. Следующие наши работы, конечно, будут другого качества.

- С какими еще сложностями пришлось столкнуться в работе?

- Самое сложное – научиться общаться и связывать между собой нейросети, чтобы они быстро понимали друг друга и взаимодействовали. Для создания видеоряда было использовано порядка семи нейросетей. Сейчас все это уже можно сделать с помощью трех нейросетей. У нас также были собственные генеративные модели по музыке и озвучке. Пользовались также ChatGPT и DeepSeek.

Я прежде был лишь уверенным пользователем только одной нейросети - ChatGPT. В работе пришлось изучать Midjourney, Kling Ai и кучи других разных нейросетей, чтобы их вместе совместить, чтобы одна дополняла другую, а не мешала. Мы в рабочем режиме собирались, перед большим экраном тестировали нейросети, смотрели, что выдается по вопросам и всему учились сами. Когда мы начинали, никаких специалистов не было, пришлось выращивать их самим.

- Насколько неожиданной стала победа на AI Film Awards Cannes 2025?

- Мы уверены в своих силах, в настоящий момент считаем себя топовой командой по использованию картинки, визуализации образов, дипфейк-технологии, замене жестов, эмоций, работаем на этом уровне. Результат был ожидаемым, правда, мы залетели в последний момент, пришлось дополнительно заплатить 300 евро, чтобы нас рассмотрели. Однако, когда они увидели нашу работу, сказали: «Да, вы точно проходите, потому что этот фильм должен обязательно быть показан».

- Каких результатов ожидаете от проката фильма в кинотеатре?

- Создание фильма с помощью нейросетей примерно в 600 раз дешевле, чем съемки голливудского блокбастера. Конечно, нам бы хотелось отбить вложенные деньги, бюджет раскроем на второй неделе проката. Хотелось бы показать новые возможности для блогеров и для людей.

В скором будущем каждый сможет создавать фильмы с помощью одной нейросети. Раньше, когда я начинал продюсировать Little big, блогер должен был уметь быстро монтировать и быстро снимать. В скором времени блогеров могут заменить их нейрокопии или несуществующие образы. Команды из одного-двух человек смогут полностью вести все соцсети и ежедневно выкладывать любой контент.

Представители творческих профессий при этом не останутся без работы. Они просто должны будут усовершенствовать себя и научиться чему-то новому. Такой симбиоз принесет кинематографу огромнейшие плоды по количеству, качеству и длине контента. Если мы будем двигаться нашей командой нейрорежиссеров и нейропрограммистов, то нам придется получать дополнительно творческое образование, чем мы сейчас активно занимаемся.

- Каковы ваши дальнейшие творческие планы?

- Мы сейчас запускаем новый проект – фильм про создание своей нейрокопии, которая становится личным помощником во всех делах и остается жить после смерти самого человека. Также готовим продолжением «Чингис-Хана» - мультик про Иванушку и Хана Батыя. Еще очень хотим сделать ремейк «Человека-амфибии» по Беляеву, сейчас выясняем, кому принадлежат права экранизации. Помимо прочего сотрудничаем с «Союзмультфильмом», готовим для них образец мультфильма «Оранжевая корова», чтобы можно было создавать его с помощью нейросетей.