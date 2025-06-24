Министр культуры назвала один из самых востребованных жанров кино

Любимова назвала семейные фильмы одним из самых востребованных жанров кино
Детско-семейные фильмы очень востребованы среди посетителей кинотеатров. Об этом в интервью ТАСС заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Впереди еще достаточное количество долгожданного семейного кино. Сейчас невероятное количество детей вместе со старшим поколением приходят в кинотеатры, детско-семейные фильмы очень востребованы", - сказала глава ведомства.
Любимова отметила, что еще пять-шесть лет назад эксперты считали картины такого жанра дорогими и неокупаемыми.
"Тогда президент и правительство поручили выделить дополнительные, весьма ощутимые средства. Каждый раз на наших питчингах Фонда кино обсуждают все новые и новые проекты. Среди них - "Горыныч", вторая часть "Чебурашки", "Буратино", - уточнила она.