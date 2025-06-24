Министр культуры назвала один из самых востребованных жанров кино

Детско-семейные фильмы очень востребованы среди посетителей кинотеатров. Об этом в интервью ТАСС заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

© кадр из фильма «Чебурашка»

"Впереди еще достаточное количество долгожданного семейного кино. Сейчас невероятное количество детей вместе со старшим поколением приходят в кинотеатры, детско-семейные фильмы очень востребованы", - сказала глава ведомства.

Любимова отметила, что еще пять-шесть лет назад эксперты считали картины такого жанра дорогими и неокупаемыми.