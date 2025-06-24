Российские зрители перечислили самые вдохновляющие фильмы о будущем

Большая часть россиян считают "Гостью из будущего" самым вдохновляющим фильмом о будущем. Среди зарубежных картин лидирует "Аватар", свидетельствуют результаты исследования "Национальной медиа группы" и ЦСП "Платформа", поступившие в ТАСС.

© скриншот из фильма «Назад в будущее»

Согласно данным опроса, по силе воздействия на аудиторию лидируют советские фильмы. Их связывает борьба с несправедливостью мира, четкая ценностная структура, разделяющая героев и антигероев, образ позитивного социума, вера в прогресс.

"При этом недавние российские продукты с позитивной интонацией ("Сто лет тому вперед", "Два холма") демонстрируют высокий уровень вдохновения среди своей аудитории. Это указывает на их значительный эмоциональный потенциал", - отметили авторы исследования.

В топ-10 самых вдохновляющих и дающих надежду российских фильмов вошли: "Гостья из будущего" (36,8%), "Приключения Электроника" (33,7%), "Человек-амфибия" (14,3%), "Москва - Кассиопея" (9,3%), "Притяжение" (8,5%), "Сто лет тому вперед" (8,1%), "Кин-дза-дза!" (7,5%), "Время первых" (6,9%), а также сериал "Два холма" (6,6%) и "Через тернии к звездам" (6,3%).

Лидерами среди зарубежных вдохновляющих фильмов о будущем также стали "Аватар" (21,8%), "Пятый элемент" (19,3%), "Назад в будущее" (16,1%), "Валли" (15,1%), "Я - легенда" (14,8%), "Терминатор" (13,2%).

Ключевой фактор привлекательности фантастики для опрошенных - возможность увидеть альтернативную реальность, расширить границы привычного опыта. Далее идут технический и художественный аспекты съемок.

Самые интересные сюжеты для респондентов связаны с преодолением границ времени и пространства, возможностью проникать в прошлое и будущее - это отмечают 63% опрошенных. Практически половина зрителей (45-46%) выделяет темы, связанные с освоением космоса, контактом с внеземными цивилизациями. Столько же (45%) опрошенных предпочитают сюжеты на тему искусственного интеллекта.

Исследование методом панельного онлайн-опроса проводилось в июне 2025 года. В опросе приняли участие 1 200 респондентов старше 18 лет.