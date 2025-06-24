В России вышла черная комедия «Пришить всех»

В России вышла черная комедия в духе братьев Коэн "Пришить всех"
Сегодня в Рунете прокатчик "Вольга" выпустил чёрную криминальную комедию "Пришить всех".
В центре внимания - "девушка, которая всеми силами пытается удержать на плаву убыточное семейное ателье, но случайно оказывается в центре неудавшейся криминальной сделки".
Это - дебют 24-летнего режиссёра Фредди Макдональда в полном метре, выросший из его одноименной короткометражки. Премьера состоялась в прошлом году на фестивале SXSW.
Фильм покорил критиков и получил 95% "свежести" на агрегаторе Rotten Tomatoes.
Макдональд вдохновлялся творчеством братьев Коэн - что хорошо заметно. Джоэл Коэн проект, кстати, поддержал лично.
В ролях: Ив Коннолли, Кэлам Уорси, Джон Линч, Кэролайн Гудолл, Кэй Кэллан, Рон Кук и другие.
Картина уже доступна в Okko.