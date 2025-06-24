Вышел русский трейлер третьего сезона «Игры в кальмара»

В середине июня онлайн-кинотеатр Netflix представил финальный трейлер третьего сезона сериала «Игра в кальмара». Спустя некоторое время в Сети также появился дублированный трейлер от канала Kinoman.

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Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Netflix.

Продолжение «Игры в кальмара» расскажет, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джонджэ возвращается в игру на выживание, чтобы разоблачить её новых организаторов и положить конец человеческим смертям. В этот раз ему предстоит лицом к лицу столкнуться с организатором таинственных игр и закончить начатое.

Финальный сезон культового шоу доберётся до Netflix спустя полгода после релиза второго — это стало возможным благодаря параллельным съёмкам. Продолжение шоу снимали одновременно, поэтому у авторов уже готов весь съёмочный материал.