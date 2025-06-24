Появился трейлер фильма «Нескромные» с Дакотой Джонсон

Трейлер фильма «Нескромные» (Splitsville) обнародовала 23 июня 2025 года кинокомпания Neon. Главные роли в комедии режиссера и сценариста Майкла Анджело Ковино исполнили Адриа Архона, Дакота Джонсон, Кайл Марвин и сам Ковино.

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После того, как Эшли (Архона) просит развода, добродушный Кэри (Марвин) бежит за поддержкой к своим друзьям Джули (Джонсон) и Полу (Ковино), - сообщается в синопсисе. - Он потрясен, обнаружив, что секрет их счастья — открытый брак. Присоединившись к ним, Кэри вскоре переходит черту и превращает все их отношения в хаос.

Премьера «Нескромных» состоялась в мае на Каннском кинофестивале. В мировой прокат фильм выйдет 22 августа, в российский его выпустит 25 сентября кинокомпания «Атмосфера кино».