«Россия» покажет российско-турецкую мелодраму «Сестры»

Премьерный показ сериала «Сёстры» стартует 30 июня 2025 года на телеканале «Россия». Главные роли в многосерийной мелодраме режиссера Егора Баринова исполнили Екатерина Журавлёва, Татьяна Журавлёва, Ольга Красько, Валерий Баринов, Иван Жвакин, Осман Айдын, Барыш Айтач, Онур Езер и другие.

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Сёстры-близняшки Соня и Алиса волею судьбы были разлучены и выросли в разных странах: Соня (Татьяна Журавлёва) – в столице России, а Алиса (Екатерина Журавлёва) – в Турции, - сообщается в синопсисе. - Случайная встреча переворачивает их судьбы: каждой из сестер неожиданно подходит жизнь другой. В результате несчастного случая Соня теряет память, а Алиса, влюбившись в мужа сестры, сознательно играет чужую роль. Полюбить другого мужа Соня так и не смогла, однако искренне привязалась к сыну сестры, считая его своим. Жизни близняшек всё больше запутываются. Что будет, когда тайна раскроется?

Съемки проекта проходили в Москве и на юго-западе Турции, в живописном городе Фетхие.

Это мой шестой совместный русско-турецкий проект, - говорит Егор Баринов. - Во всех этих фильмах принимали участие турецкие артисты, работа с которыми приносит мне, как режиссеру, большое удовольствие, несмотря на трудности перевода. Я считаю, что именно их присутствие в кадре, их темперамент и яркость подачи материала придают нашим работам тот колорит, который привлекает зрителя. Главное, что при этом они остаются абсолютно органичными.

Мы с Таней с детства мечтали сняться в кино про близняшек, - признается актриса Екатерина Журавлёва. - Это всегда большая авантюра, игра и интрига. Когда нам прислали пробы в проект «Сёстры», конечно, мы обрадовались. А когда стали читать сценарий, поняли, что мы должны сделать все, чтобы нас утвердили. Нам с сестрой нравились наши героини, мы сразу поняли, кто и кого будет играть. Нас привлекал турецкий язык, нам было интересно сделать героинь контрастными, сохранив при этом их единство. Это стало для нас большим экспериментом. Моя Алиса – крайне неоднозначная девушка, чьи мотивация и действия мне были не всегда понятны. Но я точно понимала лишь одно: не хочу делать ее отрицательным персонажем, потому что я не могу причинить вред своей сестре, а значит и она на такое не способна. Алиса создает впечатление сильной девушки, но на самом деле она эмоциональная, мечтательная, прямолинейная, где-то инфантильная, хрупкая и одинокая.

Больше всего на съемках мне запомнилось огромное количество текста на турецком языке, - рассказала исполнительница роли матери главных героинь Ольга Красько. - Группа и партнеры помогали, как могли: наговаривали мне текст с произношением, приклеивали большие диалоги на стены и даже на самих коллег. Но основной текст я заучивала наизусть, хотя объем был колоссальный!

Эфир в 21.30.