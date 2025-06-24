Рецензия на сериал «Дыши»

Оценка: 8 из 10

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Премьера первой серии сериала «Дыши» состоялась в конкурсной программе седьмого фестиваля «Пилот» в Иваново. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатреOkko в 2025 году. Режиссёр: Анна Кузнецова. В ролях: Марина Александрова, Даша Верещагина, Мария Лукьянова, Иван Агапов, Артемий Мильграм и другие.

«Каникулы» закончились, у Анны Кузнецовой начались рабочие сериальные будни. И здесь победительница первого фестиваля «Маяк» чувствует себя не менее уверенно, чем в формате большого кино. «Дыши», её первый в карьере сериал, взял гран-при седьмого «Пилота», а заодно и приз за лучший сценарий (его написали Елена Кондратьев, Илья Маланин и Светлана Штеба). Вполне вероятно, это следующий большой хит онлайн-кинотеатра Okko.

Лера (Марина Александрова) — одна из лучших акушерок Москвы, она специализируется на естественных родах: сериал открывается со сцены в операционной, где Лера ярко демонстрирует нам своё мастерство в решение сложных экстренных ситуаций в родильном отделении. Начальник клиники, в которой она работает, просит Леру взять очень важную и богатую клиентку Машу (Даша Верещагина) — любовницу крупного бизнесмена, которая хочет родить естественно, без анестезии и послеродовых шрамов, хотя в её ситуации, кажется, кесарево сечение избежать не получится. Поначалу у них не складывается взаимопонимание, но вскоре Лера всё-таки соглашается помочь Маше, если та начнёт прислушиваться к профессионалу своего дела. Однако Лера попадает в большие неприятности, когда результат родов оказывается не таким, как все хотели.

«Дыши» сняла Анна Кузнецова, режиссёр нашумевшего фильма «Каникулы». Здесь тоже история отношений разных поколений, попытка наладить контакт и показать ощущение потерянности, понятное как 18-летним, там и 42-летним. Это так же история о том, как сохранить женственность вопреки всем возрастным, физиологическим и социальным факторам, с которыми сталкивается женщина в современном мире. Повествование идёт неспешно, поступательно, без ложных схваток и натужной драмы, даёт актёрам продышаться в своих образах. Больше всех восхищает Марина Александрова, открывающаяся перед камерой с какой-то новой, особо нежной и уязвимой стороны своего актёрского таланта. И это она ещё кремом не намазалась!

Видно, что сериал Анны Кузнецовой ― качественная, комплексная работа, которая может как разочаровать, так и тронуть до глубины души, но только как законченное произведение. Впрочем, уже по первой серии очевидно, что естественные роды и послеродовая депрессия ― это смелые и нечасто затрагиваемые в российском кино темы, которые точно заслуживают большего внимания. С таким проектом, как «Дыши», Okko всё ближе к званию отечественного аналога HBO, который не боится деликатных тем, жанровых экспериментов и доверяет большие проекты режиссёрам с чётким авторским видением.