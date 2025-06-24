Что думают люди о будущем традиционного кино

Издание Variety опубликовало результаты опроса среди членов кинотеатрального бизнеса в США. В нём приняли участие 246 американских человек, так или иначе связанных с кинотеатрами.

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Так, больше половины опрошенных заявили, что «традиционному кино» осталось меньше 20 лет как прибыльному бизнесу. 55% респондентов считают, что примерно столько времени фильмы будут приносить своим создателям прибыль, после чего отрасль сильно изменится.

При этом сами опрошенные не знают, как именно изменится традиционное кино к 2045 году. Некоторые считают, что новое поколение зрителей будет смотреть фильмы у себя дома или в любом другом формате, но не в больших кинотеатрах. На это в том числе указывает то, что киноиндустрия до сих пор не восстановилась после пандемии COVID-19 — около 90% респондентов заявили об этом прямо.