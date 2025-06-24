Какими сериалами запомнится начало 2025 года

Эксперты, опрошенные НСН, назвали лучшие сериалы начала 2025 года, отметив, что представленные проекты заставили зрителей выбирать между комедией и драмой.

© кадр из сериала «Подслушано в Рыбинске»

В первом полугодии 2025 года российские онлайн-кинотеатры представили более 30 новых сериалов. Среди них драмы с сюжетами из 90-х, легкие нестандартные комедии, продолжения уже известных проектов и нечто оригинальное. Некоторые сериалы пришлись по душе критикам, но не были отмечены аудиторией, другие, напротив, заслужили особую зрительскую любовь.

ОТ «ЛАНДЫШЕЙ» ДО «АУТСОРСА»

По данным индекса «Кинопоиск Pro», среди всех российских релизов наибольший интерес зрителей вызвал сериал «Ландыши. Такая нежная любовь», стартовавший на онлайн-кинотеатре Wink 1 января. Романтическая комедия Александра Карпиловского и Ильи Шпота о любви лондонской богачки и простого военного из старинной Вологды привлек яркими харизматичными героями и музыкой. Главные роли в картине исполнили Ника Здорик и Сергей Городничий.

После премьеры на стриминге проект также был показан на телеканале СТС и, по данным Mediascope, на первой неделе показал долю в 10.8. Это позволило «Ландышам» занять четвертую строчку в списке 100 наиболее популярных программ среди россиян в возрасте от 18 до 54 лет. В июне стало известно, что проект получил продолжение, к этому моменту он набрал на разных платформах более 100 миллионов просмотров.

Вторую строчку среди российских проектов, представленных в первом полугодии 2025 года, занял «Аутсорс», созданный продюсерской компанией «Среда» для Okko. В центре сюжета ситуация в одной из тюрем, где надзиратель решает отдать право исполнения смертной казни близким жертв. Действие поделено на акты, как в классической пьесе. Главную роль в драме сыграл Иван Янковский.

Как отмечал в беседе НСН режиссер проекта Душан Глигоров, тема смертной казни в «Аутсорсе» - только фон, сам сериал не об этом, а о судьбах людей и экзистенциальных вопросах. Острая тема и атмосфера 90-х привлекли внимание к сериалу на старте показа, затем рейтингу помогли и скандалы вокруг творческой команды проекта.

Среди прочего, в первую пятерку лидеров, по данным «Кинопоиск Pro» вошел сериал «Универ», по которому в начале 2025 года телеканал ТНТ представил новый спин-офф «Универ-молодые». Следом в рейтинге расположился еще один проект ТНТ - «Бедные смеются, богатые плачут» с новой «Папиной дочкой» Полиной Денисовой в одной из главных ролей. Телепремьера второго сезона многосерийной комедии состоялась в мае. Замыкает пятерку лидеров «Фишер», всплеск интереса к проекту объясняется выходом долгожданного для многих зрителей продолжения. Таким образом в топ-5 вошло сразу два сериала Wink.

Помимо таких новинок, как «Подслушано в Рыбинске», «Урока», «Двух холмов» и «Истории любви Советского Союза» в топ-100 сериалов «Кинопоиск Pro» нашлось место российскому хиту «Слово пацана. Кровь на асфальте», представленному еще в конце 2023 года, и даже «Бригаде».

При этом, как заметила директор по взаимодействию с индустрией компании «Яндекс» Ксения Болецкая, выступая на фестивале «Пилот», за пять месяцев 2025 года в топ-10 сериалов, доступных на «Кинопоиске», по числу подписчиков, посмотревших проект, вошло шесть телесериалов. Самую большую аудиторию собрали «Ландыши», одно из лидирующих мест в рейтинге также заняла комедия «Телохранители» от телеканала ТНТ. Хотя проект прошел незамеченно в «Кинопоиск Pro», за пять месяцев 2025 года его уже посмотрело более четырех миллионов подписчиков.

ДРАМАТИЧНЫЙ ВЫБОР

Если зрительский интерес на стороне «Ландышей», то критики выделили для себя несколько иные проекты. По мнению главного редактора портала «ПрофиСинема» Нины Ромодановской, особого внимания заслуживают пять проектов, представленных зрителю в первой половине 2025 года. В разговоре с НСН она выделила сразу три драмы, в двух из которых главную роль исполнил Иван Янковский.

«Детектив - благодатный жанр для сериала. «Фишер» хорошо показал себя. Думаю, будет и третий сезон, потому что детективы можно снимать долго. Что касается «Аутсорса» - это сложный проект, сильно взволновавший зрителя, расколовший аудиторию. Кто-то воспринял его как мрак мрачнейший, а кто-то отмечал, что посмотрел ветхозаветную притчу, в которой довольно сложно понять, что хорошо, а что плохо. Несмотря на всю тяжесть и сложность, проект все-таки, на мой взгляд, оказался удачным, хотя бы потому, что про него столько говорили», - заявила она.

Стоит отметить, что авторы Telegram-каналов уже окрестили проекты частью мультивселенной российских сериалов, в которой «Аутсорс» выглядит как часть «Фишера» и наоборот. Впрочем, не только детективными драмами, по словам Ромодановской, удивила зрителя первая половина 2025 года. К интересным новым открытиям собеседница НСН также отнесла «Урок» от Okko с Юрой Борисовыми с Даниилом Воробьевым, в котором представлены две очень удачные мужские роли и хорошая тема.

Помимо драм, главный редактор портала «ПрофиСинема» выделила для себя и две комедии. Среди них, например, второй сезон сериала «Инспектор Гаврилов».

«Мне очень понравился и первый, и второй сезон. Думаю, главным образом из-за Виктора Добронравова. Это актер широкого игрового диапазона, у него получилась очень фактурная роль. Во втором сезоне создатели добавили новых деталей, герой обзавелся семьей, ему снова приходится скрывать свою личность и прошлое. Также довольно широкий резонанс получил сериал «Подслушано в Рыбинске». Я не раз слышала о проекте от коллег и знакомых. «Подслушано в Рыбинске» оказался для Start удачным оригинальным проектом. Тимофей Трибунцев как известно актер с комедийным даром», - рассказала она.

По мнению Ромодановской, онлайн-кинотеатры Start, Wink и Okko сегодня, борясь за зрителя, не до конца определились с позиционированием и лишь нащупывают свой путь, пытаясь снимать как можно более оригинальные проекты. Самым спозиционированным ресурсом на данный момент является Start с его глянцевыми драмами, однако явного лидера пока выделить трудно.

Не менее сложно сегодня четко обозначить абсолютного сериального лидера, ведь впереди еще половина 2025 года, которая, вероятно, таит в себе немало сюрпризов.

«Например, есть такое наблюдение, - если проект выходит в первой половине года, а премиальный сезон, как известно, начинается ближе к концу года, то существует реальная опасность, что даже интересные сериалы могут забыться, потому что перекроются другими, более свежими. Поэтому создатели часто стремятся выпускать значимые проекты под премиальный сезон. К концу года, возможно, выйдут более яркие проекты, и мы уже не будем с таким восторгом говорить о "Фишере" и "Аутсорсе"», - допустила она.

КОМЕДИИ НА СЛУХУ

В свою очередь кинокритик Роман Григорьев в беседе с НСН заметил, что по итогу первого полугодия 2025 года особого внимания заслуживает несколько проектов онлайн-кинотеатра Kion. По его словам, драмеди или комедии сегодня являются редкостью на фоне бесконечных историй про погоню за бандитами.

«Лично мне больше всего запомнился сериал «Актерище», потому что в нем нет чернухи, которая порядком надоела, да и снят он, по моему, мнению очень профессионально и красиво. На мой взгляд, итоги года подводить еще рано, впереди осенний сезон. К потенциальным претендентам на премии отнес бы все тот же проект «Актерище»», - заявил кинокритик.

К апрельской премьере сериал с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко в главных ролях уже стал победителем IV фестиваля стриминговых сервисов ORIGINAL+ в его главной номинации «оригинальный сериал». Как рассказывал в интервью НСН режиссер, сценарист и продюсер проекта Дмитрий Невзоров, на создание сериала с момента возникновения идеи у него ушло четыре года.

По мнению Григорьева, в условиях конкуренции за зрителя оправдана ставка стримингов на продолжения проектов, первые сезоны которых запомнились зрителям. Следуя этой схеме, Start в конце мая представил третий сезон «Двух холмов», а на Kion в июне 2025 года состоялась премьера «Нереалити-2». Нельзя вновь не отметить и второй сезон «Фишера» от Wink.

«Вторые, третьи и так далее сезоны - это и есть хлеб видеосервиса, потому что зрители привыкают к персонажам, начинают их любить и ждут продолжения историй про них. Да, это удачная стратегия, хотя продолжение не всегда интересны», - пояснил собеседник НСН.

Судя по проектам, представленным в июне на VII фестивале пилотных и первых серий новых сериалов «Пилот», борьба комедии и драмы за зрителя продолжится и во второй половине 2025 года.

В распределении наград фестиваля это противостояние жанров тоже заметно. К примеру, жюри фестиваля в качество лучшего пилота игры по версии выделила драму «Дыши» от Okko с Мариной Александровой в роли акушера. Зрители же отдали предпочтение комедии «Олдскул» Premier, Start и телеканала ТНТ, в котором Мария Аронова воплотила на экране образ «олдскульной математички», передает «Радиоточка НСН».