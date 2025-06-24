Показ фильма смогут запретить при несоответствии ценностям России

Фильм, в котором дискредитируются или отрицаются традиционные российские духовно-нравственные ценности, не получит прокатное удостоверение. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме.

Согласно инициативе депутатов и сенаторов, будет расширен перечень оснований для такого отказа в показе. Речь в законопроекте идет о "материалах, пропагандирующих отрицание и (или) дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности". Авторы законопроекта отмечают, что он разработан для учета в законодательстве указа президента России от 9 ноября 2022 года "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Докладчик по проекту, первый зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин напомнил, что кинематограф - "это довольно мощный проводник ценностей и смыслов".

"Фильмы и сериалы в значительной степени влияют на формирование жизненных установок у детей и подростков, а персонажи фильмов часто выступают ролевыми моделями", - отметил он.

Горелкин также указал, что духовные и нравственные ценности РФ перечислены в соответствующем указе президента.

Также подчеркивается, что Минкультуры сможет вносить изменения и в ранее выданные прокатные удостоверения "в целях актуализации сведений о запрете распространения фильма среди детей или сведений об ограничении распространения фильма среди детей определенных возрастных категорий".

Уточняется и само понятие показа фильма - таковым будет являться также его распространение посредством аудиовизуального сервиса. На их владельцев возлагается обязанность соблюдать требование о недопустимости показа кино без прокатного удостоверения.

"В прошлом году общее число подписчиков онлайн-кинотеатров превысило 58 миллионов человек. И это на треть больше, чем годом ранее", - рассказал Горелкин.

Он также уточнил, что новые нормы коснутся производителей и прокатчиков как российских, так и иностранных фильмов и сериалов.

"Отдельно хочу подчеркнуть, что для индустрии этот законопроект не несет больших затрат. Размер госпошлины за выдачу прокатного удостоверения составляет 3,5 тысячи рублей", - отметил Горелкин.

Закон, согласно внесенной в Госдуму версии документа, вступает в силу с 1 мая нынешнего года, в рамках последующего рассмотрения дату скорректируют.

Первый зампред комитета по науке и высшему образованию Владимир Сипягин заявил в комментарии "РГ", что необходимо тщательно контролировать информационный поток, особенно учитывая влияние сериалов, транслируемых в прайм-тайм.

"Особое внимание следует уделить фильмам и сериалам, финансируемым государством: их сценарии должны пропагандировать патриотизм, честность, семейные ценности и уважение к труду", - считает он.

Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Джамаладин Гасанов назвал важным тот факт, что Минкультуры получит полномочия корректировать возрастные ограничения - "это позволит оперативно реагировать на появление потенциально опасного контента".

"Включение аудиовизуальных сервисов в зону регулирования - это крайне важно в наше время", - добавил он.

Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин тоже считает одним из ключевых моментов то, что Минкультуры получит действенные механизмы для оперативного реагирования, и то, что депутаты закрывают лазейку для обхода законодательства через онлайн-платформы.