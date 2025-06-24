Фильм «Назад в будущее», ставший культовым фильмом 80-х, в начале производства выглядел совсем иначе.

Роль Марти МакФлая сначала исполнял актер Эрик Штольц. Он даже успел сняться в нескольких сценах, но режиссер Роберт Земекис посчитал, что образ Штольца слишком серьезен – и заменил его на Майкла Джей Фокса, с которым в итоге и сняли всю трилогию.

Какие предсказания из фильма «Назад в будущее» действительно сбылись

В архивных материалах сохранились записи проб других актеров. Среди них – молодой Бен Стиллер, который пробовался на ту же роль. А Билли Зейн, известный впоследствии по фильму «Титаник», претендовал на роль Бифа, но в итоге сыграл одного из его приятелей. Вот как многое в кино решается на стадии кастинга.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @sashasave.