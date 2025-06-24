Вышел трейлер сериала «Разочарованные»

Трейлер и дату премьеры сериала «Разочарованные» обнародовал 24 июня 2025 года онлайн-кинотеатра Okko. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в многосерийном драмеди режиссера Дениса Виленкина исполнили Эрика Булатая, Лиза Шакира, Софья Гершевич, Дмитрий Ендальцев, Аскар Ильясов, Вольфганг Черни, Алексей Розин, Роман Евдокимов, Любовь Толкалина, Гриша Верник, Лиза Юрьева, Денис Виленкин, Анастасия Щеглова и другие.

© скриншот из сериала «Разочарованные»

В центре сюжета три девушки, разочарованные в своих прошлых отношениях. Вера (Шакира) только что развелась с после 7 лет брака не слишком счастливого брака с мужчиной старше ее на 12 лет (Розин), у Надежды (Булатая) проблемы в сексуальной жизни с мужем (Ендальцев), а Любовь (Гершевич) влюбилась в женатого мужчину (Ильясов). Они проводят бурную ночь в клубе, а наутро просыпаются подругами, готовыми начать всё сначала. Но, конечно, не без проблем и новых ошибок.

«ИнтерМедиа» напоминает, что песню для сериала написал Леонид Агутин, который также сыграл в нем самого себя.

Премьера «Разочарованных» стартует в Okko 7 июля.